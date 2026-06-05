Η ουρά αναμονής είναι ήδη μεγάλη μπροστά από το Μουσείο Maillol στο Παρίσι. Πρέπει να πούμε ότι η έκθεση, με τίτλο «Gianni Versace. Retrospective», γνωρίζει ήδη μεγάλη επιτυχία.

Και αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που ένα μουσείο παρουσιάζει τη διαδρομή του σχεδιαστή μόδας, από τις πρώτες του επιρροές στις ακτές της Μεσογείου, στη γενέτειρά του Ρέτζιο της Καλαβρίας (στη νότια Ιταλία), έως τις πιο αποκλειστικές πασαρέλες του Παρισιού, ενώ θα παραμείνει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Στις 15 Ιουλίου 1997, ένας κατά συρροή δολοφόνος δολοφόνησε τον Τζιάνι Βερσάτσε μπροστά από τη βίλα του στο Miami Beach της Φλόριντα. Τότε, στο απόγειο της δόξας του, ο Ιταλός μόδιστρος πέρασε στον θρύλο.

Ακόμη και το 2026, το όνομά του συγκαταλέγεται στα πιο αναζητημένα στο Διαδίκτυο. Σήμερα, οι εμβληματικές συλλογές του παρουσιάζονται μέσα από μια μεγάλη έκθεση, που έχει ήδη αποσπάσει θετικές κριτικές στο Βερολίνο, το Λονδίνο και τη Μάλαγα, ενώ έχει προσαρμοστεί ειδικά για κάθε τόπο φιλοξενίας της.

Στο Παρίσι, η έκθεση αποκτά μια pop σκηνογραφία υπογεγραμμένη από τη Nathalie Crinière, συγκεντρώνοντας σχεδόν 450 αντικείμενα και προσφέροντας μια πλήρη πανοραμική εικόνα του έργου του πιο «larger than life» (μεγαλύτερου από τη ζωή) σχεδιαστή της Ιταλίας. Η Saskia Lubnow και ο Karl von der Ahé, επιμελητές αυτής της εντυπωσιακής αναδρομικής έκθεσης, μας παρουσιάζουν τις διαφορετικές πτυχές αυτού του δημιουργού που δεν φοβόταν τίποτα.

Όπως εξηγεί στα Tanea.gr ο παραγωγός της έκθεσης, Vincent Barreneche:

«Προκειμένου να προσαρμοστεί η έκθεση στην παρουσίασή της στο Παρίσι, περιλαμβάνει μια ανακατασκευή του ατελιέ του, καθώς και μια επιλογή φορεμάτων που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη γαλλική πρωτεύουσα, μαζί με μια μεγάλη συλλογή αντικειμένων και αρχείων που συνδέονται με την πρωτεύουσα της μόδας».

Η διαδρομή της έκθεσης ακολουθεί τη ζωή του Βερσάτσε και περιλαμβάνει ενότητες όπως η «Magna Grecia», που αναδεικνύει τις κλασικές επιρροές της αρχαίας Μεσογείου στις δημιουργίες του, ή η «Barocco», που αντανακλά την αγάπη του για την επιδεικτικότητα, με την οποία συνδέεται σήμερα ο οίκος μόδας.

Σε αυτά προστίθενται ενότητες όπως οι «Vanitas», «Supermodel» και «Rock & Royalty», οι οποίες αποτυπώνουν τις στενές σχέσεις του οίκου με διασημότητες από κάθε χώρο — από τη Diana, πριγκίπισσα της Ουαλίας (1961–1997), πρώην μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, έως τον Tupac Shakur (1971–1996), ράπερ με στενούς δεσμούς με τη street κουλτούρα.

«Αυτή ήταν κάπως η μαγεία του Gianni Versace: ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτός στον κόσμο και σε όλα τα στιλ. Του άρεσαν τόσο τα πολύ εκλεπτυσμένα και κομψά στιλ όσο και τα πιο street και hip-hop, εμπνευσμένα από την αστική κουλτούρα», εξήγησε.

Αυτή η μοναδική κομψότητα προσέλκυσε προσωπικότητες όπως ο Elton John, ο Prince, η Madonna και ο Sylvester Stallone, μέσα από τολμηρές επιλογές όπως η εισαγωγή unisex εμφανίσεων, σε μια εποχή όπου οι πιο διάσημοι δημιουργοί «εργάζονταν κυρίως για τις γυναίκες».

«Μια πολύ γνωστή φράση στην Ιταλία της δεκαετίας του 1980 έλεγε ότι ο Giorgio Armani έντυνε τη σύζυγο και ο Gianni Versace την ερωμένη. Αυτή η φράση συνοψίζει από μόνη της το στιλ και την ιδιαίτερα προκλητική διάσταση του έργου του Gianni Versace», κατέληξε.

Ένας πολύχρωμος κόσμος που αναβιώνει το αυθεντικό πνεύμα του Versace, όπως ακριβώς στη χρυσή του εποχή.