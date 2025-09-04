Ύστερα από σχεδόν έξι δεκαετίες πρωτοπορείας στον χώρο της μόδας, ο Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου και προκάλεσε συγκίνηση, με πολλούς επώνυμους να εκφράζουν τον αποχαιρετισμό τους στον σπουδαίο σχεδιαστή μέσω των social media.

Στα πρόσωπα που τίμησαν τη μνήμη του συγκαταλέγονται διάσημα μοντέλα που συμμετείχαν στις επιδείξεις του, σχεδιαστές μόδας, αλλά και σταρ του Χόλιγουντ που φόρεσαν τις δημιουργίες του σε επίσημες εμφανίσεις.

Ανάμεσα στους πρώτους που έσπευσαν να τιμήσουν τη μνήμη του ήταν η Ντονατέλα Βερσάτσε, η οποία έγραψε στο Instagram: «Ο κόσμος έχασε έναν γίγαντα σήμερα. Έγραψε ιστορία και θα θυμάται για πάντα».

Η Τζούλια Ρόμπερτς, που είχε εμφανιστεί πολλές φορές δημοσίως φορώντας ρούχα του Αρμάνι, αναφέρθηκε τόσο στη φιλία τους όσο και στο αποτύπωμά του στον κόσμο της μόδας, σημειώνοντας: «Ένας αληθινός φίλος, ένας θρύλος».

Αντίστοιχα, και η Σίντι Κρόφορντ προχώρησε σε μια ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια του «μεγάλου» της μόδας. Όπως ανέφερε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Είμαι καταρρακωμένη στο άκουσμα του θανάτου ενός θρύλου, του Τζόρτζιο Αρμάνι. Ένας αληθινός δάσκαλος της τέχνης ».