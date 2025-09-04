Όλα ξεκίνησαν με το σακάκι. Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έστριψε και τσαλάκωσε το ρούχο – αφαιρώντας την επένδυση, προσαρμόζοντας τις αναλογίες, μετακινώντας τα κουμπιά – μέχρι που έμεινε με κάτι εύκαμπτο σαν ζακέτα, ελαφρύ σαν πουκάμισο.

«Αφαιρώντας κάθε ακαμψία από το ρούχο και ανακαλύπτοντας μια απροσδόκητη φυσικότητα», όπως το περιέγραψε χρόνια αργότερα. «Ήταν η αφετηρία για όλα όσα ακολούθησαν».

Η κομψότητα, υποστήριζε, σήμαινε απλότητα. Αυτή η αρχή, που εφαρμόστηκε με μεγάλη επιτυχία σε μια καριέρα πέντε δεκαετιών, θα παρήγαγε μινιμαλιστικά κοστούμια με μεγάλη επιτυχία και θα μετέτρεπε την ομώνυμη μάρκα του σε ένα τεράστιο συγκρότημα που παράγει υψηλή ραπτική, prêt-à-porter, αρώματα και είδη εσωτερικής διακόσμησης.

Γνωστός στους θαυμαστές του κλάδου ως «Re Giorgio» – Βασιλιάς Τζόρτζιο – ο Αρμάνι έγινε συνώνυμος του ιταλικού στυλ, ντύνοντας μια γενιά επιτυχημένων γυναικών, καθώς και ανδρών που ήθελαν λιγότερο συντηρητική ενδυμασία.

Συνδύασε το ταλέντο του σχεδιαστή με την προσοχή στη λεπτομέρεια ενός στελέχους, διευθύνοντας μια επιχείρηση που απέφερε δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα κάθε χρόνο και βοηθώντας να μετατρέψει τη σύγχρονη ιταλική μόδα σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την προσοχή στη λεπτομέρεια ενός στελέχους, διευθύνοντας μια επιχείρηση που απέφερε δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα κάθε χρόνο και συμβάλλοντας στο να γίνει η σύγχρονη ιταλική μόδα ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

Παρά το γεγονός ότι ήταν ένας από τους κορυφαίους σχεδιαστές στον κόσμο, προστάτευε προσεκτικά την ιδιωτική του ζωή και διατηρούσε σφιχτό έλεγχο στην εταιρεία που δημιούργησε, διατηρώντας την ανεξαρτησία της και συνεργαζόμενος με μια μικρή και έμπιστη ομάδα μελών της οικογένειας και μακροχρόνιων συνεργατών.

Ο Αρμάνι, ένας όμορφος άνδρας με διαπεραστικά μπλε μάτια και ασημένια μαλλιά, συχνά έλεγε ότι ο σκοπός της μόδας ήταν να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους – και καταδίκαζε τις άκαμπτες, επιτηδευμένες γραμμές που παραδοσιακά χαρακτήριζαν την υψηλή ραπτική.

«Αυτή είναι μια αδυναμία μου που επηρεάζει τόσο τη ζωή όσο και τη δουλειά μου», δήλωσε στο «Made in Milan», το ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Σκορσέζε για τον ίδιο, το 1990. «Σκέφτομαι πάντα να προσθέσω κάτι ή να αφαιρέσω κάτι. Κυρίως να αφαιρέσω κάτι.

«Δεν αντέχω την επιδειξιομανία».

Ο Αρμάνι πέθανε σε ηλικία 91 ετών, ανακοίνωσε η εταιρεία Αρμάνι για τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλό της την Πέμπτη, χωρίς να αναφέρει την αιτία θανάτου. «Εργάστηκε μέχρι τις τελευταίες του μέρες, αφιερωμένος στην εταιρεία, τις συλλογές και τα πολλά τρέχοντα και μελλοντικά έργα», ανέφερε η εταιρεία. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό πλαίσιο, πρόσθεσε.

Στο Μιλάνο

Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι γεννήθηκε το 1934 στην Πιατσέντσα, μια πόλη στο βιομηχανικό κέντρο της βόρειας Ιταλίας, κοντά στο Μιλάνο, ως ένα από τα τρία παιδιά του Ούγκο Αρμάνι και της Μαρίας Ραϊμόντι.

Ο πατέρας του εργάστηκε στην έδρα του τοπικού φασιστικού κόμματος πριν γίνει λογιστής σε μια μεταφορική εταιρεία. Η μητέρα του ήταν νοικοκυρά.

Παρά τα περιορισμένα οικονομικά τους μέσα, οι γονείς του διέθεταν μια εσωτερική κομψότητα, όπως είπε ο Αρμάνι στο «Made in Milan», και η αίσθηση του στυλ της Μαρίας αναδείκνυε τα ρούχα που έραβε για τα τρία της παιδιά. «Ήμασταν ο φθόνος όλων των συμμαθητών μας», είπε. «Φαινόμασταν πλούσιοι, παρόλο που ήμασταν φτωχοί».

Ως αγόρι, βίωσε τις δυσκολίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στην αυτοβιογραφία του, «Per Amore» («Για την αγάπη»), περιγράφει πώς βούτηξε σε ένα χαντάκι και κάλυψε την μικρότερη αδελφή του, Ροζάνα, με το σακάκι του, όταν ένα αεροπλάνο άρχισε να πυροβολεί από ψηλά.

Η οικογένεια μετακόμισε στο Μιλάνο μετά τον πόλεμο. Η πόλη του φάνηκε πολύ κρύα και μεγάλη στην αρχή, αλλά σύντομα άρχισε να εκτιμά τη διακριτική ομορφιά της, όπως είπε στον Σκορσέζε.

Αυτό θα ήταν το ξεκίνημα μιας σχέσης που θα διαρκούσε μια ζωή. Στο Μιλάνο, ανέπτυξε μια αγάπη για τον κινηματογράφο που αργότερα επηρέασε την καριέρα του. Τελικά, θα ηγούνταν της ομάδας μόδας του από εκεί, βοηθώντας να μετατρέψει την ασήμαντη, βιομηχανική πόλη στην πρωτεύουσα της μόδας της Ιταλίας.

Ο Αρμάνι σπούδασε για να γίνει γιατρός, αλλά εγκατέλειψε μετά από δύο χρόνια στο πανεπιστήμιο και στη συνέχεια έκανε τη στρατιωτική του θητεία.

Έκανε τα πρώτα του βήματα στη μόδα – την οποία δεν σπούδασε ποτέ επίσημα – όταν του προσφέρθηκε μια θέση εργασίας στο φημισμένο πολυκατάστημα La Rinascente για να βοηθήσει στη διακόσμηση των βιτρινών.

Η πρώτη του μεγάλη ευκαιρία ήρθε με μια πρόσκληση να εργαστεί για τον Ιταλό σχεδιαστή Nino Cerruti στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Εκεί άρχισε να πειραματίζεται με την αποδόμηση του σακακιού.

«Ξεκίνησα αυτό το επάγγελμα σχεδόν τυχαία και σιγά-σιγά με απορρόφησε, κλέβοντας μου εντελώς τη ζωή», είπε στο εμπορικό περιοδικό Business of Fashion το 2015.

Η εργασία είναι ένα είδος οργασμού

Ως σχεδιαστής, γρήγορα αξιοποίησε δύο σημαντικές τάσεις της δυτικής κοινωνίας στα τέλη του 20ού αιώνα: τον πιο σημαντικό ρόλο των γυναικών και την πιο ευέλικτη προσέγγιση της αρρενωπότητας.

«Είχα την αίσθηση του τι πραγματικά συνέβαινε – οι γυναίκες να έρχονται στο προσκήνιο στον χώρο εργασίας, οι άνδρες να αποδέχονται την ευαίσθητη πλευρά τους – νωρίς στην καριέρα μου, και αυτό ήταν η βάση της επιτυχίας μου», δήλωσε ο Αρμάνι σε συνέντευξή του στο περιοδικό Esquire με αφορμή τα 90ά του γενέθλια, το 2024.

Ο Αρμάνι παρουσίασε την πρώτη του συλλογή ανδρικών ενδυμάτων το 1975 και σύντομα έγινε δημοφιλής στην Ευρώπη. Πέντε χρόνια αργότερα, κέρδισε τις καρδιές της λαμπερής τάξης των ΗΠΑ όταν έντυσε τον Ρίτσαρντ Γκιρ για την ταινία του 1980 «American Gigolo», ξεκινώντας μια μακρά συνεργασία με το Χόλιγουντ.

Την ίδια χρονιά, το πολυτελές πολυκατάστημα Bergdorf Goodman έγινε ο πρώτος λιανοπωλητής στις Ηνωμένες Πολιτείες που άνοιξε μια μπουτίκ Armani για γυναίκες, εξασφαλίζοντας την υπερατλαντική επέκταση του σχεδιαστή.

Το 1982, το περιοδικό Time τον παρουσίασε στο εξώφυλλό του με τον τίτλο «Giorgio’s Gorgeous Style» (Το υπέροχο στυλ του Τζόρτζιο).

Ο σχεδιαστής, που ομολογούσε ότι ήταν τελειομανής, επέβλεπε κάθε λεπτομέρεια, από τη διαφήμιση μέχρι τα μαλλιά των μοντέλων. Συχνά έλεγε ότι δεν μπορούσε να περιμένει να τελειώσουν τα σαββατοκύριακα για να επιστρέψει στη δουλειά.

«Ποτέ δεν έχω πάρει ναρκωτικά, αλλά για μένα η έκρηξη αδρεναλίνης που μου δίνει η δουλειά μου είναι καλύτερη από οποιαδήποτε ψευδαίσθηση ή τεχνητή ευφορία. Είναι ένα είδος οργασμού (αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση)», έγραψε στο «Per Amore».

Τον Οκτώβριο του 2024, δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera ότι σχεδίαζε να αποσυρθεί μέσα στα επόμενα δύο ή τρία χρόνια, έχοντας μόλις συμπληρώσει τα 90 του χρόνια.

Η νοσηλεία του σε νοσοκομείο για μια άγνωστη πάθηση τον ανάγκασε να χάσει για πρώτη φορά στην καριέρα του τις επιδείξεις μόδας τον Ιούνιο και τις αρχές Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

Πηγή: Reuters