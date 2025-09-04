Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Τζιόρτζιο Αρμάνι απεβίωσε, ανακοίνωσε η εταιρεία του την Πέμπτη. Aπεβίωσε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ο Αρμάνι, που ήταν 91 ετών, ταύτισε το έργο του με το σύγχρονο ιταλικό στυλ και την κομψότητα.

Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια του επιχειρηματία, διευθύνοντας μια εταιρεία με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ (2,7 δισεκατομμύρια δολάρια).

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε σήμερα, η εταιρεία μόδας ανακοίνωσε τον θάνατό του «με άπειρη θλίψη».

«Σε αυτή την εταιρεία, πάντα αισθανόμασταν σαν να ήμασταν μέλη μιας οικογένειας», ανέφεραν.

«Σήμερα, με βαθιά συγκίνηση, νιώθουμε το κενό που άφησε αυτός που ίδρυσε και ανέθρεψε αυτή την οικογένεια με όραμα, πάθος και αφοσίωση, αλλά είναι ακριβώς στο πνεύμα του που εμείς, οι υπάλληλοι και τα μέλη της οικογένειας που πάντα συνεργαζόμασταν με τον κ. Αρμάνι, δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε αυτό που έχτισε και να συνεχίσουμε την εταιρεία του στη μνήμη του, με σεβασμό, υπευθυνότητα και αγάπη».

Mr Armani with models at Armani/Teatro during the Women’s Fall/Winter 2025-26 show. pic.twitter.com/gHBGHJRF3M — Armani (@armani) March 3, 2025

Ήταν άρρωστος για κάποιο διάστημα και αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τις επιδείξεις της ομάδας του στην Εβδομάδα Μόδας Ανδρών του Μιλάνου τον Ιούνιο, η πρώτη φορά στην καριέρα του που έχασε μία από τις επιδείξεις του.

Giorgio Armani, les confessions du dernier empereur https://t.co/WFtCglGe4n — Les Echos (@LesEchos) April 19, 2025

Γνωστός ως «Re Giorgio» – Βασιλιάς Τζιόρτζιο – ο σχεδιαστής ήταν γνωστός για την επίβλεψη κάθε λεπτομέρειας της συλλογής του και κάθε πτυχής της επιχείρησής του, από τη διαφήμιση μέχρι το χτένισμα των μοντέλων πριν βγουν στην πασαρέλα.

Τα πρώτα χρόνια

Γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 1934 στην Πιατσέντσα της Ιταλίας. Οικογένεια: Μεγάλωσε σε μια ταπεινή οικογένεια, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Σπούδασε ιατρική για λίγο καιρό στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, αλλά σύντομα εγκατέλειψε γιατί δεν του ταίριαζε.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Αρμάνι άρχισε να δουλεύει ως σχεδιαστής για τον οίκο Nino Cerruti, σχεδιάζοντας ανδρικά κοστούμια. Απέκτησε μεγάλη εμπειρία και αναγνώριση στον χώρο, και το 1975, σε ηλικία 41 ετών, ίδρυσε την εταιρεία Giorgio Armani S.p.A. μαζί με τον Sergio Galeotti.

Η απογείωση

Στις δεκαετίες ’70 και ’80 ο Αρμάνι έγινε γνωστός για την «αποδομημένη» προσέγγισή του στο ανδρικό κοστούμι, κάνοντάς το πιο άνετο και ρευστό.

Το 1980 έντυσε τον Ρίτσαρντ Γκιρ στην ταινία American Gigolo, και αυτό απογείωσε τη φήμη του διεθνώς. Δημιούργησε ένα νέο στυλ που εξέφρασε την αυτοπεποίθηση της σύγχρονης γυναίκας και του επαγγελματία άντρα των ’80s.

Διεθνής αυτοκρατορία

Στις επόμενες δεκαετίες, ο οίκος Armani μεγάλωσε εντυπωσιακά, δημιουργώντας πολλαπλές γραμμές όπως η Giorgio Armani (υψηλή ραπτική) και η Emporio Armani (μια πιο νεανική σειρά).

Επίσης, πρόσθεσε τις σειρές Armani Collezioni, Armani Exchange, Armani Jeans και Armani Privé.

Η επέκταση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο οίκος επεκτάθηκε και σε καλλυντικά, αρώματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια και είδη σπιτιού.

Επίσης, το Armani Hotel Dubai άνοιξε στο Burj Khalifa, το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο.

Luxury and Elegance, Armani Hotel Dubai combines contemporary design with the elegance of the Italian fashion house. #StaywithArmani pic.twitter.com/0rbNtUHFcc — Armani Hotel Dubai (@ArmaniHotelDXB) October 1, 2022

Ο Αρμάνι ήταν γνωστός για τον έλεγχο που κράτησε πάνω στην εταιρεία του — κάτι σπάνιο για σχεδιαστή τέτοιου βεληνεκούς και δεν την πούλησε σε μεγάλο όμιλο όπως έκαναν πολλοί άλλοι σχεδιαστές.