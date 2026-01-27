Με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024, παρατείνεται η ισχύς των παλαιού τύπου δελτίων αστυνομικής ταυτότητας για συγκεκριμένες ψηφιακές διαδικασίες. Η απόφαση αφορά τη χρήση των υφιστάμενων εγγράφων σε διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, σε μια περίοδο όπου οι ψηφιακές συναλλαγές με το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αυξάνονται διαρκώς.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στην αποτροπή αποκλεισμού χιλιάδων πολιτών από κρίσιμες υπηρεσίες, καθώς η μετάβαση στο νέο σύστημα ταυτοτήτων προχωρά με αργούς ρυθμούς.

Παράταση έως τον Σεπτέμβριο του 2027

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες στις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται τόσο με ελληνικούς όσο και με λατινικούς χαρακτήρες θα παραμείνουν αποδεκτές για σκοπούς εξ αποστάσεως ταυτοποίησης έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027.

Η παράταση καλύπτει ειδικότερα τις διαδικασίες που απαιτούν ταυτοποίηση για την έκδοση πιστοποιητικών παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, διευκολύνοντας ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών συναλλαγών.

Ποια έγγραφα γίνονται δεκτά

Στην ίδια κατηγορία αποδεκτών εγγράφων περιλαμβάνονται τα δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον έχουν εκδοθεί και παραμένουν σε ισχύ βάσει του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες για διαφορετικές κατηγορίες πολιτών και εργαζομένων.

Το νομικό υπόβαθρο της απόφασης

Η υπουργική απόφαση στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eIDAS) και στις διατάξεις του ν. 4727/2020 για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Όπως διευκρινίζεται, η εφαρμογή της ρύθμισης δεν επιφέρει καμία επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Γιατί κρίθηκε αναγκαία η παράταση

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ανάγκη για την παράταση προέκυψε λόγω σημαντικών καθυστερήσεων στη διαδικασία έκδοσης των νέων δελτίων ταυτότητας με ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του νέου συστήματος, κρίθηκε απαραίτητο να παραμείνει ενεργή η δυνατότητα χρήσης των υφιστάμενων εγγράφων.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.