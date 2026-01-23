Η έκδοση ελληνικών διαβατηρίων περνά σε νέα ψηφιακή εποχή, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενίσχυση της ασφάλειας των εγγράφων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών που περιορίζει τη γραφειοκρατία και επιταχύνει τον χρόνο διεκπεραίωσης, ιδιαίτερα για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Η νέα εφαρμογή αναπτύχθηκε χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και πληροί πλήρως τις προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα οφέλη για τους πολίτες

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας φέρνει σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο για τους πολίτες όσο και για τις υπηρεσίες. Ο χρόνος διεκπεραίωσης μειώνεται κατά μία έως δύο ημέρες, καθώς καταργείται η αποστολή έντυπων δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου.

Παράλληλα, περιορίζονται τα λάθη στην καταχώριση στοιχείων, αφού η εφαρμογή προσυμπληρώνει αυτόματα δεδομένα μέσω διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Επιπλέον, καταργούνται ορισμένα δικαιολογητικά που απαιτούνταν στο παρελθόν, όπως το ψηφιακό αντίγραφο ταυτότητας και η βεβαίωση απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου.

Η νέα διαδικασία μειώνει τις δαπάνες ταχυμεταφοράς και ενισχύει την ασφάλεια των εγγράφων, καθώς οι φωτογραφίες συλλέγονται πλέον σε ψηφιακή μορφή υψηλής ανάλυσης.

Εφαρμογή και επόμενα βήματα

Το νέο σύστημα λειτουργεί ήδη σε όλα τα Γραφεία Διαβατηρίων και τα Σημεία Παραλαβής Δικαιολογητικών της χώρας. Έως το 2026 προβλέπεται η επέκτασή του και στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού, μειώνοντας τον χρόνο έκδοσης για τους Έλληνες του εξωτερικού έως και κατά 30 ημέρες.

Η διαδικασία τέθηκε σε λειτουργία στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 θα εφαρμόζεται παράλληλα και η παλαιά μέθοδος με έντυπα δικαιολογητικά, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα.

Ο ρόλος της νέας ταυτότητας

Από τις 3 Αυγούστου 2026, η έκδοση νέου διαβατηρίου θα προϋποθέτει την κατοχή νέου τύπου δελτίου ταυτότητας, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την ασφάλεια και την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα www.passport.gov.gr.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την ταχύτερη, ασφαλέστερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.