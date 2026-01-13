Όταν το ζητούμενο είναι η ελεύθερη μετακίνηση από χώρα σε χώρα, με λιγότερους ελέγχους και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, το διαβατήριο που κρατά κανείς στα χέρια του αποδεικνύεται καθοριστικό.

Η τελευταία έκθεση του Henley Passport Index καταγράφει το ποια διαβατήρια προσφέρουν τη μεγαλύτερη…ισχύ παγκοσμίως το 2026.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σιγκαπούρη, με πρόσβαση χωρίς βίζα σε 192 από τους 227 προορισμούς που παρακολουθεί ο δείκτης. Ακολουθούν, ισόβαθμες στη δεύτερη θέση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, με 188 προορισμούς.

Η τρίτη θέση ανήκει σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες: Δανία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία, όλες με πρόσβαση σε 186 χώρες. Στην τέταρτη θέση ακολουθεί ένα ακόμη «μπλοκ» ευρωπαϊκών διαβατηρίων, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με 185 προορισμούς χωρίς βίζα.

Η άνοδος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία συγκαταλέγονται πλέον στην πέμπτη θέση (184 προορισμοί). Σύμφωνα με τη Henley & Partners, πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο στην 20ετή ιστορία του δείκτη: από το 2006, τα ΗΑΕ έχουν προσθέσει 149 νέους προορισμούς, χάρη στη συστηματική διπλωματική τους στρατηγική.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο

Στον αντίποδα, το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση, χάνοντας πρόσβαση σε οκτώ προορισμούς μέσα σε έναν χρόνο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στη 10η θέση με 179 προορισμούς, έχοντας χάσει επτά την τελευταία 12μηνη περίοδο. Μακροπρόθεσμα, οι ΗΠΑ έχουν υποχωρήσει έξι θέσεις την τελευταία 20ετία.

«Η ισχύς ενός διαβατηρίου αντανακλά τελικά την πολιτική σταθερότητα, τη διπλωματική αξιοπιστία και την ικανότητα διαμόρφωσης διεθνών κανόνων», σημειώνει ο δημοσιογράφος και ακαδημαϊκός Μίσα Γκλένι στην έκθεση της Henley & Partners. Όπως επισημαίνει, η υποχώρηση χωρών όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί ένδειξη βαθύτερων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Στον αντίποδα της κατάταξης, το Αφγανιστάν παραμένει τελευταίο, με πρόσβαση χωρίς βίζα σε μόλις 24 προορισμούς, ενώ Συρία και Ιράκ ακολουθούν με 26 και 29 αντίστοιχα — ένα χάσμα κινητικότητας 168 προορισμών σε σχέση με την κορυφή.

Η λίστα των 10 πρώτων:

Σιγκαπούρη – 192 προορισμοί

Ιαπωνία, Νότια Κορέα – 188 προορισμοί

Δανία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία – 186 προορισμοί

Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία – 185 προορισμοί

Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – 184 προορισμοί

Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Μάλτα, Νέα Ζηλανδία, Πολωνία – 183 προορισμοί

Αυστραλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Ηνωμένο Βασίλειο – 182 προορισμοί

Καναδάς, Ισλανδία, Λιθουανία – 181 προορισμοί

Μαλαισία – 180 προορισμοί

Ηνωμένες Πολιτείες – 179 προορισμοί