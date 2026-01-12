Η διαδικασία έκδοσης ελληνικών διαβατηρίων περνά σε νέα ψηφιακή εποχή, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενίσχυση της ασφάλειας των εγγράφων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τίθεται σε εφαρμογή νέο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών που μειώνει τη γραφειοκρατία και επιταχύνει τον χρόνο διεκπεραίωσης, ιδιαίτερα για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ πληρούνται πλήρως οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της διαδικασίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα οφέλη για τους πολίτες

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για πολίτες και υπηρεσίες. Ο χρόνος διεκπεραίωσης μειώνεται κατά μία έως δύο ημέρες, καθώς καταργείται η ανάγκη αποστολής έντυπων δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου.

Παράλληλα, περιορίζονται τα λάθη στην καταχώριση δεδομένων, καθώς η εφαρμογή προσυμπληρώνει αυτόματα στοιχεία μέσω διαλειτουργικότητας με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Επιπλέον, ορισμένα δικαιολογητικά που απαιτούνταν στο παρελθόν, όπως το ψηφιακό αντίγραφο ταυτότητας και η βεβαίωση απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου, καταργούνται.

Η νέα διαδικασία μειώνει τις δαπάνες ταχυμεταφοράς και ενισχύει την ασφάλεια του διαβατηρίου, καθώς οι φωτογραφίες συλλέγονται πλέον σε ψηφιακή μορφή υψηλής ανάλυσης.

Εφαρμογή και επόμενα βήματα

Το νέο σύστημα εφαρμόζεται ήδη σε όλα τα Γραφεία Διαβατηρίων και τα Σημεία Παραλαβής Δικαιολογητικών της χώρας. Έως το 2026, προβλέπεται η επέκτασή του και στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού, μειώνοντας τον χρόνο έκδοσης διαβατηρίων για τους Έλληνες του εξωτερικού έως και κατά 30 ημέρες.

Η διαδικασία τέθηκε σε λειτουργία στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 θα λειτουργεί παράλληλα και η παλαιά μέθοδος με έντυπα δικαιολογητικά, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα.

Ο ρόλος της νέας ταυτότητας

Από τις 3 Αυγούστου 2026, η έκδοση νέου διαβατηρίου θα απαιτεί νέου τύπου δελτίο ταυτότητας, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την ασφάλεια και την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα www.passport.gov.gr.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία τονίζουν ότι θα συνεχίσουν τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την ταχύτερη, ασφαλέστερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.