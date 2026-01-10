Σε καθημερινή ταλαιπωρία εξελίσσεται η έκδοση διαβατηρίων για πολίτες που δεν έχουν αποδεχθεί ή εντοπίσει τον Προσωπικό Αριθμό τους, με πολύωρη αναμονή, ουρές και σοβαρές καθυστερήσεις στα αστυνομικά τμήματα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, όσοι προσέρχονται χωρίς Προσωπικό Αριθμό υποβάλλονται σε διαφορετική και σαφώς πιο χρονοβόρα διαδικασία, με αποτέλεσμα να περιμένουν ακόμη και ώρες, την ώρα που άλλοι ολοκληρώνουν την έκδοση διαβατηρίου μέσα σε λίγα λεπτά.

Όπως καταγγέλλουν, σε αρκετές περιπτώσεις τους ζητείται να περιμένουν να εξυπηρετηθούν πρώτα όσοι διαθέτουν Προσωπικό Αριθμό, καθώς απαιτούνται έλεγχοι στοιχείων, διασταυρώσεις δεδομένων και επανακαταχωρίσεις, γεγονός που προκαλεί ένταση στους χώρους αναμονής. Το πρόβλημα είναι εντονότερο σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η ζήτηση παραμένει αυξημένη λόγω της θερινής περιόδου.

Αστυνομικές πηγές είναι σαφείς: ο Προσωπικός Αριθμός επιταχύνει καθοριστικά τη διαδικασία, επιτρέποντας την άμεση άντληση στοιχείων από τα κρατικά μητρώα. Αντίθετα, για όσους δεν τον έχουν αποδεχθεί ή δεν γνωρίζουν τον αριθμό τους, η έκδοση διαβατηρίου καθίσταται ιδιαίτερα χρονοβόρα.

Όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά, οι πολίτες που δεν έχουν βρει ή ενεργοποιήσει τον Προσωπικό Αριθμό τους καλό είναι να μην προσέρχονται για έκδοση διαβατηρίου, καθώς είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσουν σημαντική ταλαιπωρία.

Την ίδια ώρα, πολίτες κάνουν λόγο για άνιση μεταχείριση και ζητούν σαφείς οδηγίες, αλλά και μεταβατικές λύσεις, ώστε η διαδικασία να μη μετατρέπεται σε «μαραθώνιο υπομονής» για όσους, από επιλογή ή άγνοια, δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει τον Προσωπικό Αριθμό.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 3 Αυγούστου 2026 και εφεξής, η έκδοση νέου διαβατηρίου θα απαιτεί νέου τύπου δελτίο ταυτότητας, ενισχύοντας περαιτέρω την ασφάλεια της διαδικασίας.