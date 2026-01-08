Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοίνωσαν τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας συλλογής δικαιολογητικών για την έκδοση διαβατηρίων, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της ασφάλειας.

Μετά την υπογραφή σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, τέθηκε σε λειτουργία νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τις υπηρεσίες παραλαβής αιτημάτων προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εφαρμογή αναπτύχθηκε χωρίς καμία επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της διαδικασίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Τα οφέλη για τους πολίτες

Η νέα διαδικασία επιφέρει σημαντικά οφέλη τόσο για τους πολίτες όσο και για τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες:

• Μειώνεται κατά μία έως δύο ημέρες ο χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων, καθώς καταργείται η αποστολή έντυπων δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου.

• Επιταχύνεται η λήψη και επεξεργασία των αιτήσεων, ενώ μειώνονται τα λάθη καταχώρισης δεδομένων, χάρη στην αυτόματη προσυμπλήρωση μέσω διαλειτουργικότητας με άλλα πληροφοριακά συστήματα.

• Καταργούνται επιμέρους δικαιολογητικά, όπως το ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, το αποδεικτικό δέσμευσης ηλεκτρονικού παραβόλου και η βεβαίωση για απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου.

• Μειώνονται οι δαπάνες μεταφοράς εγγράφων και ενισχύεται η ασφάλεια, καθώς οι φωτογραφίες προσώπου συλλέγονται πλέον σε ψηφιακή μορφή υψηλής ποιότητας.

Επέκταση και επόμενα βήματα

Αρχικά, η εφαρμογή χρησιμοποιείται από όλα τα Γραφεία Διαβατηρίων και Σημεία Παραλαβής Δικαιολογητικών στην Ελλάδα. Μέχρι το 2026, προβλέπεται η επέκτασή της και στα ελληνικά προξενεία του εξωτερικού, γεγονός που θα μειώσει τον χρόνο έκδοσης διαβατηρίων για τους Έλληνες του εξωτερικού έως και κατά τριάντα ημέρες.

Η εφαρμογή τέθηκε σε λειτουργία στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Για την ομαλή μετάβαση, η παράλληλη χρήση έντυπων δικαιολογητικών θα συνεχιστεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, βάσει Διαπιστωτικής Πράξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Από τις 3 Αυγούστου 2026, η έκδοση ελληνικού διαβατηρίου θα απαιτεί υποχρεωτικά την κατοχή νέου τύπου δελτίου ταυτότητας, ενισχύοντας περαιτέρω την ασφάλεια της διαδικασίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας, στη διεύθυνση www.passport.gov.gr.

«Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσουν με συνέπεια τον διαρκή εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την ταχύτερη και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών και τη συνεχή βελτίωση της καθημερινής επαφής του πολίτη με τον δημόσιο τομέα» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.