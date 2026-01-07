Πολλοί πολίτες που σχεδιάζουν ταξίδι στο εξωτερικό αναρωτιούνται αν απαιτείται η νέα αστυνομική ταυτότητα για την έκδοση διαβατηρίου. Η απάντηση είναι όχι, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες σημαντικές προϋποθέσεις που πρέπει να γνωρίζουν πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία.

Έκδοση διαβατηρίου με παλιά ταυτότητα

Η παλιά αστυνομική ταυτότητα εξακολουθεί να είναι αποδεκτή για την έκδοση διαβατηρίου, αρκεί να είναι σε ισχύ και σε καλή κατάσταση. Δεν απαιτείται η κατοχή της νέας ταυτότητας κατά την υποβολή της αίτησης.

Πότε ζητείται νέα ταυτότητα

Η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να ζητήσει την έκδοση νέας ταυτότητας πριν ολοκληρωθεί η αίτηση για διαβατήριο, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι.

Αν η παλιά ταυτότητα είναι φθαρμένη ή δυσανάγνωστη .

. Αν υπάρχουν ασυμφωνίες στοιχείων , όπως όνομα, επώνυμο ή ημερομηνία γέννησης.

, όπως όνομα, επώνυμο ή ημερομηνία γέννησης. Αν δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του προσώπου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου αναστέλλεται μέχρι να εκδοθεί νέα ταυτότητα.

Τι ισχύει για τη νέα ταυτότητα

Η νέα αστυνομική ταυτότητα, η οποία περιλαμβάνει τον Προσωπικό Αριθμό, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση διαβατηρίου. Η εφαρμογή της προχωρά σταδιακά και δεν επηρεάζει τις υφιστάμενες διαδικασίες των διαβατηρίων.

Πρακτικές επιλογές για τους πολίτες

Όσοι δεν έχουν άμεση ανάγκη ταξιδιού μπορούν να επιλέξουν: