Πολλοί πολίτες που σχεδιάζουν ταξίδι στο εξωτερικό αναρωτιούνται αν απαιτείται η νέα αστυνομική ταυτότητα για την έκδοση διαβατηρίου. Η απάντηση είναι όχι, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες σημαντικές προϋποθέσεις που πρέπει να γνωρίζουν πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία.
Έκδοση διαβατηρίου με παλιά ταυτότητα
Η παλιά αστυνομική ταυτότητα εξακολουθεί να είναι αποδεκτή για την έκδοση διαβατηρίου, αρκεί να είναι σε ισχύ και σε καλή κατάσταση. Δεν απαιτείται η κατοχή της νέας ταυτότητας κατά την υποβολή της αίτησης.
Πότε ζητείται νέα ταυτότητα
Η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να ζητήσει την έκδοση νέας ταυτότητας πριν ολοκληρωθεί η αίτηση για διαβατήριο, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι.
- Αν η παλιά ταυτότητα είναι φθαρμένη ή δυσανάγνωστη.
- Αν υπάρχουν ασυμφωνίες στοιχείων, όπως όνομα, επώνυμο ή ημερομηνία γέννησης.
- Αν δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του προσώπου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου αναστέλλεται μέχρι να εκδοθεί νέα ταυτότητα.
Τι ισχύει για τη νέα ταυτότητα
Η νέα αστυνομική ταυτότητα, η οποία περιλαμβάνει τον Προσωπικό Αριθμό, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση διαβατηρίου. Η εφαρμογή της προχωρά σταδιακά και δεν επηρεάζει τις υφιστάμενες διαδικασίες των διαβατηρίων.
Πρακτικές επιλογές για τους πολίτες
Όσοι δεν έχουν άμεση ανάγκη ταξιδιού μπορούν να επιλέξουν:
- να ξεκινήσουν παράλληλα τις διαδικασίες για ταυτότητα και διαβατήριο,
- ή να εκδώσουν πρώτα το διαβατήριο, καθώς συνήθως ολοκληρώνεται ταχύτερα.