Από τον Αύγουστο του 2026, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν θα ισχύουν για ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, όσοι πολίτες δεν έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα έως τότε, θα χρειάζονται διαβατήριο για να ταξιδέψουν σε χώρες της ΕΕ.

Τι ισχύει σήμερα

Οι ταυτότητες που εκδόθηκαν μετά το 2000, φέρουν λατινικούς χαρακτήρες στο ονοματεπώνυμο και βρίσκονται σε καλή κατάσταση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά για ταξίδια εντός της ΕΕ και της Ζώνης Σένγκεν. Δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε χειρόγραφες και μηχανογραφημένες ταυτότητες.

Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27)

Αυστρία, Κύπρος, Βέλγιο, Λετονία, Βουλγαρία, Λιθουανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Μάλτα, Δανία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Πολωνία, Εσθονία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Ισπανία, Σλοβακία, Ιταλία, Σλοβενία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία

Χώρες της Ζώνης Σένγκεν

Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία

Συμβουλή: Αν η ταυτότητά σας είναι παλαιού τύπου και σκοπεύετε να ταξιδέψετε μετά τον Αύγουστο 2026, φροντίστε να εκδώσετε νέα ηλεκτρονική ταυτότητα ή να έχετε διαβατήριο.