Μια νέα εποχή ταυτοποίησης εγκαινιάζει η ελληνική κυβέρνηση με το νέο δελτίο ταυτότητας, το οποίο διαθέτει τα πιο εξελιγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά ασφάλειας διεθνών προδιαγραφών. Η νέα ταυτότητα, μορφοτύπου ID1 – όπως οι σύγχρονες κάρτες ταυτοποίησης και οι τραπεζικές κάρτες – κατασκευάζεται από πολυκαρβονικό υλικό (polycarbonate), ενώ όλα τα στοιχεία της εγγράφονται μέσω laser engraving, καθιστώντας ουσιαστικά αδύνατη την αλλοίωση ή την πλαστογράφησή της.

Πιστωτική κάρτα… αλλά άθραυστη και «αδιάβλητη»

Το νέο δελτίο ταυτότητας έχει διαστάσεις 85,6mm ± 0,75mm x 54,0mm ± 0,75mm, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ICAO. Η επιλογή του πολυκαρβονικού υλικού δεν έγινε τυχαία: το υλικό χρησιμοποιείται διεθνώς σε έγγραφα υψηλής ασφάλειας γιατί:

είναι ανθεκτικό στον χρόνο και στη θερμότητα,

δεν επιτρέπει την αποκόλληση στρωμάτων (όπως στις παλιές πλαστικές ταυτότητες),

επιτρέπει την εγχάραξη με λέιζερ, η οποία «κλειδώνει» τα στοιχεία στο εσωτερικό της κάρτας.

Εγχάραξη laser: η τεχνολογία που τελειώνει τις πλαστές ταυτότητες

Σε αντίθεση με τις παλαιές ταυτότητες, εδώ δεν υπάρχει εκτύπωση στην επιφάνεια. Όλα τα στοιχεία — ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ταυτότητας, υπογραφή, αλλά και η έγχρωμη φωτογραφία — εγχαράσσονται απευθείας στο εσωτερικό στρώμα της ταυτότητας με τεχνολογία λέιζερ.

Αυτό σημαίνει ότι:

Δεν μπορούν να ξυθούν, να αλλοιωθούν ή να αντικατασταθούν.

Η φωτογραφία δεν ξεθωριάζει και δεν αποκολλάται.

Οποιαδήποτε προσπάθεια τροποποίησης καταστρέφει το υλικό, αφήνοντας άμεσα εμφανή σημάδια.

Ενσωματωμένα μέτρα ασφαλείας νέας γενιάς

Η νέα ταυτότητα διαθέτει πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας:

Μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) — σαν αυτή που βλέπουμε στα διαβατήρια, για αυτόματη ανάγνωση σε υπηρεσίες και ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (chip) που λειτουργεί ανέπαφα (contactless) .

Σύγχρονα υδατογραφήματα και οπτικο-μεταβλητά στοιχεία (OVI), σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ασφαλή κρυπτογράφηση των δεδομένων που βρίσκονται στο chip.

Το chip θα μπορεί — ανάλογα με την εξουσιοδότηση — να χρησιμοποιείται σε μελλοντικές ψηφιακές υπηρεσίες και να «κουμπώνει» με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ψηφιακής ταυτοποίησης EUDI Wallet.

Γιατί δεν ‘χακάρεται’

Η Ελλάδα περνά πλέον στην ίδια κατηγορία ασφάλειας με τα διαβατήρια νέας γενιάς.

Η ταυτότητα:

δεν επιτρέπει αντιγραφή μέσω φωτογραφίας ,

δεν επιτρέπει παραποίηση στοιχείων ,

δεν επιτρέπει αντικατάσταση φωτογραφίας ,

δεν έχει κολλητά στρώματα που μπορούν να αποκολληθούν ,

διαθέτει chip που δεν διαβάζεται χωρίς εξουσιοδότηση.

Με απλά λόγια: για πρώτη φορά, η παραποίηση ελληνικής ταυτότητας καθίσταται πρακτικά αδύνατη.