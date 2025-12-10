Μια νέα εποχή ταυτοποίησης εγκαινιάζει η ελληνική κυβέρνηση με το νέο δελτίο ταυτότητας, το οποίο διαθέτει τα πιο εξελιγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά ασφάλειας διεθνών προδιαγραφών. Η νέα ταυτότητα, μορφοτύπου ID1 – όπως οι σύγχρονες κάρτες ταυτοποίησης και οι τραπεζικές κάρτες – κατασκευάζεται από πολυκαρβονικό υλικό (polycarbonate), ενώ όλα τα στοιχεία της εγγράφονται μέσω laser engraving, καθιστώντας ουσιαστικά αδύνατη την αλλοίωση ή την πλαστογράφησή της.
Πιστωτική κάρτα… αλλά άθραυστη και «αδιάβλητη»
Το νέο δελτίο ταυτότητας έχει διαστάσεις 85,6mm ± 0,75mm x 54,0mm ± 0,75mm, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ICAO. Η επιλογή του πολυκαρβονικού υλικού δεν έγινε τυχαία: το υλικό χρησιμοποιείται διεθνώς σε έγγραφα υψηλής ασφάλειας γιατί:
είναι ανθεκτικό στον χρόνο και στη θερμότητα,
δεν επιτρέπει την αποκόλληση στρωμάτων (όπως στις παλιές πλαστικές ταυτότητες),
επιτρέπει την εγχάραξη με λέιζερ, η οποία «κλειδώνει» τα στοιχεία στο εσωτερικό της κάρτας.
Εγχάραξη laser: η τεχνολογία που τελειώνει τις πλαστές ταυτότητες
Σε αντίθεση με τις παλαιές ταυτότητες, εδώ δεν υπάρχει εκτύπωση στην επιφάνεια. Όλα τα στοιχεία — ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ταυτότητας, υπογραφή, αλλά και η έγχρωμη φωτογραφία — εγχαράσσονται απευθείας στο εσωτερικό στρώμα της ταυτότητας με τεχνολογία λέιζερ.
Αυτό σημαίνει ότι:
Δεν μπορούν να ξυθούν, να αλλοιωθούν ή να αντικατασταθούν.
Η φωτογραφία δεν ξεθωριάζει και δεν αποκολλάται.
Οποιαδήποτε προσπάθεια τροποποίησης καταστρέφει το υλικό, αφήνοντας άμεσα εμφανή σημάδια.
Ενσωματωμένα μέτρα ασφαλείας νέας γενιάς
Η νέα ταυτότητα διαθέτει πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας:
Μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) — σαν αυτή που βλέπουμε στα διαβατήρια, για αυτόματη ανάγνωση σε υπηρεσίες και ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (chip) που λειτουργεί ανέπαφα (contactless).
Σύγχρονα υδατογραφήματα και οπτικο-μεταβλητά στοιχεία (OVI), σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Ασφαλή κρυπτογράφηση των δεδομένων που βρίσκονται στο chip.
Το chip θα μπορεί — ανάλογα με την εξουσιοδότηση — να χρησιμοποιείται σε μελλοντικές ψηφιακές υπηρεσίες και να «κουμπώνει» με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ψηφιακής ταυτοποίησης EUDI Wallet.
Γιατί δεν ‘χακάρεται’
Η Ελλάδα περνά πλέον στην ίδια κατηγορία ασφάλειας με τα διαβατήρια νέας γενιάς.
Η ταυτότητα:
δεν επιτρέπει αντιγραφή μέσω φωτογραφίας,
δεν επιτρέπει παραποίηση στοιχείων,
δεν επιτρέπει αντικατάσταση φωτογραφίας,
δεν έχει κολλητά στρώματα που μπορούν να αποκολληθούν,
διαθέτει chip που δεν διαβάζεται χωρίς εξουσιοδότηση.
Με απλά λόγια: για πρώτη φορά, η παραποίηση ελληνικής ταυτότητας καθίσταται πρακτικά αδύνατη.