Στις νέες αστυνομικές ταυτότητες, η αναγραφή της ομάδας αίματος δεν θα είναι υποχρεωτική αλλά προαιρετική, δίνοντας στον πολίτη τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος αν θέλει να εμφανίζεται στο έγγραφο.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, τα βασικά στοιχεία ταυτότητας παραμένουν υποχρεωτικά, ωστόσο πληροφορίες όπως η ομάδα αίματος ή το Rh μπορούν να προστεθούν μόνο κατόπιν αίτησης του κατόχου. Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι η επιλογή αυτή γίνεται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να έχουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες άμεσα διαθέσιμες.

Η προαιρετική αναγραφή αφορά αποκλειστικά το πεδίο της ομάδας αίματος και δεν επηρεάζει καμία άλλη πληροφορία της νέας ταυτότητας, η οποία πλέον εκδίδεται με αυξημένες προδιαγραφές ασφαλείας και ψηφιακές λειτουργίες.

Οι αιτήσεις για τις νέες ταυτότητες συνεχίζονται, ενώ οι πολίτες μπορούν να δηλώνουν την προτίμησή τους κατά τη διαδικασία έκδοσης ή ανανέωσης.

