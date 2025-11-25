Σε μια νέα ψηφιακή εποχή ταυτοποίησης εισέρχονται οι πολίτες, καθώς οι παλιές μπλε αστυνομικές ταυτότητες οδεύουν προς κατάργηση. Από το καλοκαίρι του 2026 δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν πληρούν τα σύγχρονα επίπεδα ασφαλείας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα της Ευρώπης που εξακολουθεί να τις χρησιμοποιεί.

Μέχρι τότε, οι πολίτες μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό με το διαβατήριο, ενώ το υπουργείο συνιστά τη σταδιακή αντικατάσταση των παλιών ταυτοτήτων με τις νέες ταυτότητες.

Πιο μικρή, πιο ασφαλής και γεμάτη τεχνολογία

Η νέα ταυτότητα έχει μέγεθος πιστωτικής κάρτας και ενσωματώνει σύγχρονες δικλείδες ασφαλείας, όπως τσιπ RFID για ηλεκτρονική ταυτοποίηση, QR code και βιομετρική φωτογραφία υψηλής ποιότητας. Τα βασικά προσωπικά στοιχεία παραμένουν ορατά, ενώ η διάρκεια ισχύος ορίζεται πλέον στα δέκα χρόνια, αντί της «αόριστης» ισχύος των παλιών.

Περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη παραλάβει τη νέα ταυτότητα, ωστόσο περίπου 9 εκατομμύρια παλιές εξακολουθούν να βρίσκονται σε κυκλοφορία και πρέπει να αντικατασταθούν τους επόμενους μήνες.

Έρχεται ο Προσωπικός Αριθμός

Παράλληλα, προχωρά και η καθιέρωση του Προσωπικού Αριθμού, του ενιαίου αριθμού ταυτοποίησης που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας και άλλους κωδικούς. Στόχος είναι οι συναλλαγές με το Δημόσιο να γίνουν πιο γρήγορες, ασφαλείς και χωρίς λάθη.

Ήδη 1,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκδώσει τον Προσωπικό Αριθμό, ο οποίος αποδίδεται πλέον αυτόματα σε όσους δεν τον έχουν ενεργοποιήσει, εφόσον τα στοιχεία τους στα κρατικά μητρώα είναι σωστά.

Τι πρέπει να κάνετε μετά την έκδοση της νέας ταυτότητας

Η Αστυνομία ενημερώνει αυτόματα το Εθνικό Μητρώο Πολιτών, ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες να ενημερώνονται χωρίς καμία ενέργεια από τον πολίτη. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή στις συναλλαγές με ιδιώτες και παρόχους για να αποφευχθούν προβλήματα σε αναλήψεις, συμβόλαια ή πάγιες εντολές.

Πρέπει να ενημερωθούν:

Τράπεζες: Μέσω e-banking ή σε κατάστημα.

Εργοδότης: Παράδοση φωτοτυπίας στο τμήμα μισθοδοσίας.

Ασφαλιστικές εταιρείες: Αυτοκινήτου, υγείας, ζωής, κατοικίας.

Πάροχοι κινητής και Internet: Ενημέρωση online ή στο κατάστημα.

Εταιρείες κοινής ωφέλειας: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, εφόσον η ταυτότητα χρησιμοποιείται για πάγιες εντολές.

Εφαρμογές πληρωμών: Viva Wallet, Revolut, με ανάρτηση φωτογραφίας στο προφίλ.

Αυτόματη ενημέρωση δημόσιων υπηρεσιών: Μόλις εκδοθεί η νέα ταυτότητα, οι δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο μέσω του Εθνικού Μητρώου Πολιτών, χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια από τον πολίτη.

Βήμα – βήμα η διαδικασία έκδοσης

1. Κλείσιμο ραντεβού ηλεκτρονικά: Οι πολίτες μπορούν να προγραμματίσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr.

Η επιλογή της Αρχής Έκδοσης γίνεται βάσει διεύθυνσης διαμονής και διαθεσιμότητας. Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Η αλλαγή ή ακύρωση ραντεβού είναι εφικτή έως μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα, ενώ σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια αρχή.

2. Κόστος έκδοσης: Το ηλεκτρονικό παράβολο ανέρχεται σε 10 ευρώ (5 ευρώ για πολύτεκνους), ενώ το ένσημο ΕΛΑΣ κοστίζει 0,50 ευρώ. Τα e-παράβολα πρέπει να εξοφληθούν πριν από την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.

3. Φωτογραφία για τη νέα ταυτότητα: Η φωτογραφία λαμβάνεται από πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο και ανεβαίνει στο myphoto.gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει έναν ειδικό κωδικό που συνδέει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του. Η φωτογραφία παραμένει διαθέσιμη για 12 μήνες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες κρατικές εκδόσεις. Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω ΚΕΠ για όσους δεν διαθέτουν TAXISnet ή ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και για ανηλίκους.

4. Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ): Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Συντίθεται από τρία αλφαριθμητικά στοιχεία και το ΑΦΜ, αναγράφεται στις νέες ταυτότητες από 3 Ιουνίου 2025 και έχει ενσωματωθεί στο Gov.gr Wallet. Οι πολίτες μπορούν να τον ελέγχουν μέσω της εφαρμογής myinfo.gov.gr.

Η νέα διαδικασία υπόσχεται μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και απλοποίηση για τους πολίτες, φέρνοντας την Ελλάδα πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα ταυτοποίησης.