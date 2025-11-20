Με την έκδοση των νέων ελληνικών ταυτοτήτων, πολλοί πολίτες αναρωτιούνται πόσο προστατεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα. Τα βιομετρικά στοιχεία, το chip και οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά δεν λείπουν οι ανησυχίες για πιθανές παραβιάσεις ή κακόβουλη χρήση.

Η νέα ταυτότητα διαφέρει ριζικά από την παλιά, καθώς έχει μέγεθος πιστωτικής κάρτας, είναι ανθεκτική και πιο ασφαλής. Όλα τα βασικά στοιχεία σας, από ονοματεπώνυμο, ονόματα γονέων, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, ιθαγένεια και αριθμός ταυτότητας, παραμένουν σαφώς ορατά. Επιπλέον, εμφανίζονται καθαρά η ημερομηνία έκδοσης και λήξης, καθώς και η υπογραφή σας.

Σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες κάνουν τη διαφορά σε σχέση με την παλιά ταυτότητα, αφού πλέον θα υπάρχει ενσωματωμένο τσιπάκι RFID για ηλεκτρονική ταυτοποίηση χωρίς γεωεντοπισμό, QR Code για άμεση επιβεβαίωση της ταυτότητας και σύγχρονες τεχνολογίες ασφαλείας που καθιστούν την παραποίηση σχεδόν αδύνατη.

1. Η τεχνολογία πίσω από τις νέες ταυτότητες

Οι νέες ταυτότητες περιλαμβάνουν:

Chip με κρυπτογραφημένα δεδομένα που περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και φωτογραφία.

Βιομετρικά στοιχεία , όπως φωτογραφία υψηλής ανάλυσης και δυνατότητα σύνδεσης με μελλοντικά συστήματα ψηφιακής ταυτοποίησης.

QR code που επιτρέπει γρήγορη επαλήθευση από τις αρχές.

Σύμφωνα με ειδικούς, η χρήση κρυπτογράφησης τελευταίας γενιάς καθιστά πολύ δύσκολη την παραποίηση ή την αντιγραφή των ταυτοτήτων.

2. Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν

Παρά την ασφάλεια της τεχνολογίας, δεν αποκλείονται:

Ηλεκτρονικές επιθέσεις (hacking) σε κεντρικές βάσεις δεδομένων.

Απώλεια ή κλοπή ταυτότητας , που μπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση χωρίς έλεγχο.

Παράνομη χρήση βιομετρικών στοιχείων αν δεν εφαρμοστούν αυστηρά πρωτόκολλα.

Οι ειδικοί συστήνουν στους πολίτες να μην μοιράζονται φωτογραφίες ή δεδομένα της ταυτότητάς τους στο διαδίκτυο και να αναφέρουν άμεσα τυχόν απώλεια στις αρχές.

3. Σύγκριση με άλλες χώρες

Σε χώρες όπως η Γερμανία και η Σουηδία, οι νέες ταυτότητες χρησιμοποιούνται ήδη για ψηφιακές υπογραφές και ηλεκτρονικές συναλλαγές. Στην Ελλάδα, η πλήρης ψηφιακή αξιοποίηση των νέων ταυτοτήτων αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά, με έμφαση στην ασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων.

4. Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες