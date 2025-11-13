Από τις 25 Σεπτεμβρίου 2023, στην Ελλάδα ξεκίνησε η έκδοση των νέων ταυτοτήτων. Μέχρι τώρα, πάνω από 2,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν παραλάβει τη νέα τους ταυτότητα, ενώ συνολικά περίπου 9 εκατομμύρια παλιές ταυτότητες χρειάζονται αντικατάσταση.

Η νέα ταυτότητα δεν μοιάζει καθόλου με την παλιά, καθώς είναι μικρή, σαν πιστωτική κάρτα και ανθεκτική.

Τι αλλάζει στις νέες ταυτότητες

Όταν κρατήσετε τη νέα σας ταυτότητα στα χέρια σας, θα παρατηρήσετε αρκετές διαφορές σε σχέση με την παλιά

Όλα τα βασικά στοιχεία σας είναι εκεί: ονοματεπώνυμο, ονόματα γονέων, ημερομηνία και τόπος γέννησης.

Φύλο, ιθαγένεια και αριθμό ταυτότητας μπορείτε να τα δείτε καθαρά.

Ημερομηνία έκδοσης και λήξης, καθώς και η υπογραφή σας είναι πλέον εμφανείς.

Η φωτογραφία σας είναι έγχρωμη, σε υψηλή ανάλυση και περιλαμβάνει βιομετρικά χαρακτηριστικά για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Και τώρα τα «extra» που κάνουν τη νέα ταυτότητα πραγματικά διαφορετική

Τσιπάκι RFID που επιτρέπει την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, χωρίς να έχει γεωεντοπισμό.

QR Code για να επιβεβαιώνεται άμεσα η ταυτότητά σας, γρήγορα και εύκολα.

Τεχνολογίες ασφαλείας που κάνουν την παραποίηση σχεδόν αδύνατη.

Η διάρκεια ζωής της νέας ταυτότητας είναι 10 χρόνια, σε αντίθεση με τις παλιές που ήταν αόριστης διάρκειας.

Τι πρέπει να κάνετε μόλις την πάρετε

Μόλις κρατήσετε τη νέα σας ταυτότητα στα χέρια σας, μην ξεχάσετε να ενημερώσετε τους φορείς και τις εταιρείες με τους οποίους συνεργάζεστε, αλλιώς μπορεί να προκύψουν προβλήματα σε αναλήψεις, συμβόλαια ή άλλες συναλλαγές.

Πρέπει να ενημερώσετε:

Τράπεζες: Ενημερώνετε τα στοιχεία σας μέσω e-banking ή καταστήματος.

Εργοδότης: Δίνετε φωτοτυπία στο HR ή στη μισθοδοσία.

Ασφαλιστικές εταιρείες: Αυτοκινήτου, υγείας, κατοικίας, ζωής.

Πάροχοι κινητής και Internet: Online ή στο κατάστημα.

Εταιρείες κοινής ωφέλειας: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, αν η ταυτότητα χρησιμοποιείται για πάγιες εντολές.

Εφαρμογές πληρωμών: Viva Wallet, Revolut, ανεβάζετε φωτογραφία στο προφίλ σας.

Aυτόματη ενημέρωση δημόσιων υπηρεσιών

Η καλή είδηση είναι ότι μόλις εκδοθεί η ταυτότητα, η Αστυνομία ενημερώνει αυτόματα το Εθνικό Μητρώο Πολιτών. Άρα οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με το Μητρώο ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο και δεν χρειάζεται να τρέχετε παντού.