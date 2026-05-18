Η Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας στη Θεσσαλονίκη για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τους κινδύνους της παραπληροφόρησης, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «αύριο μπορεί να με δείτε να κάνω κήρυγμα υπέρ του ΚΚΕ και να μην μπορώ να αποδείξω ότι δεν είμαι εγώ»

Η βουλευτής Χανίων της ΝΔ ήταν μεταξύ των ομιλητών στην παρουσίαση του συλλογικού επιστημονικού τόμου με τίτλο, «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου», στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών της Θεσσαλονίκης. Την επιμέλεια του τόμου είχε ο Καθηγητής Νοµικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου Κύπρου, Βουλευτής Ροδόπης, Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης, ο οποίος και προτείνει μέσα από το εγχειρίδιο αυτό τη συνταγματική κατοχύρωση της ΤΝ, πρόταση που η κυρία Μπακογιάννη τη χαρακτήρισε ως «εξαιρετικά σημαντική και θαρραλέα».

«Ζούμε ίσως τη σημαντικότερη μεταβατική περίοδο μετά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το πιο δύσκολο είναι ότι η ανθρωπότητα καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα δύο μεγάλα θέματα», συνέχισε, για να συμπληρώσει: «Το πρώτο είναι ότι από το επιχειρηματικό μονοπώλιο των ΗΠΑ βαδίζουμε προς μια μέρα που δεν ξέρουμε εάν θα αποχωρήσουν σταδιακά από τον ρόλο του παγκόσμιου ηγεμόνα, με την Κίνα να επιχειρεί να καλύψει μέρος αυτού. Η δεύτερη είναι η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Και το γεγονός ότι συμβαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα, δημιουργεί μια πρωτοφανή συνθήκη και εγκυμονεί κινδύνους».

Η μελέτη είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας 43 επιστημόνων από συνολικά 18 πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Το έργο αυτό δεν αντιμετωπίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως μια απλή, τεχνολογική εξέλιξη. Αλλά τη βλέπω ως ένα θέμα που επηρεάζει ήδη βαθιά τον άνθρωπο, τη Δημοκρατία, την πολιτική του σύγχρονου πολιτισμού», ανέφερε μιλώντας στην παρουσίαση ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μας υποχρεώνει να ξανασκεφτούμε όχι μόνο τι μπορούμε να κάνουμε τεχνολογικά αλλά και τι σημαίνει να είμαστε άνθρωποι μέσα σε έναν κόσμο τόσο αλγοριθμικό», συμπλήρωσε για να τονίσει πως «ο τόμος αυτός συνομιλεί με το Σύνταγμα της χώρας μας εξετάζοντας το πώς η ΤΝ επηρεάζει το σύνολο των συνταγματικών ελευθεριών».

Μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ντόρα Μπακογιάννη εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή της στην εκδήλωση. Χαρακτήρισε τον Ευριπίδη Στυλιανίδη ως «καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο», τονίζοντας την αξία του επιστημονικού έργου που επιμελήθηκε. Το κεντρικό μήνυμα που προέβαλε η βουλευτής Χανίων ήταν ξεκάθαρο: ο επιστημονικός τόμος πετυχαίνει απολύτως τον σκοπό του, καλώντας την κοινωνία να αναλάβει πρωτοβουλία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το έργο «μας καλεί να σκεφτούμε εμείς για την Τεχνητή Νοημοσύνη πριν εκείνη να είναι σε θέση να σκέφτεται για εμάς».

Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη

«Είχα την χαρά απόψε να βρεθώ στην Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του συλλογικού επιστημονικού τόμου “Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου”, τον οποίο επιμελήθηκε ο καλός φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος, Evripidis Stylianidis- Ευριπίδης Στυλιανίδης. Μαζί με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κ.κ. Φιλόθεο και τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, συζητήσαμε για την επανάσταση που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής. Ο Τόμος πετυχαίνει απολύτως τον σκοπό του. Μας καλεί να σκεφτούμε εμείς για την Τεχνητή Νοημοσύνη πριν εκείνη να είναι σε θέση να σκέφτεται για εμάς.#DoraBakoyannis #ai»