Από τις 25 Σεπτεμβρίου 2023, η Ελλάδα έχει μπει σε μια νέα εποχή ταυτοτήτων, με την έκδοση των σύγχρονων εγγράφων ταυτοποίησης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής, πάνω από 2,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν παραλάβει τη νέα τους ταυτότητα, ενώ περίπου 9 εκατομμύρια παλιές χρειάζονται αντικατάσταση.

Η νέα ταυτότητα διαφέρει ριζικά από την παλιά, καθώς έχει μέγεθος πιστωτικής κάρτας, είναι ανθεκτική και πιο ασφαλής. Όλα τα βασικά στοιχεία σας, από ονοματεπώνυμο, ονόματα γονέων, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, ιθαγένεια και αριθμός ταυτότητας, παραμένουν σαφώς ορατά. Επιπλέον, εμφανίζονται καθαρά η ημερομηνία έκδοσης και λήξης, καθώς και η υπογραφή σας.

Η φωτογραφία σας είναι πλέον έγχρωμη, υψηλής ανάλυσης και περιλαμβάνει βιομετρικά χαρακτηριστικά για μεγαλύτερη ασφάλεια. Σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες κάνουν τη διαφορά σε σχέση με την παλιά ταυτότητα, αφού πλέον θα υπάρχει ενσωματωμένο τσιπάκι RFID για ηλεκτρονική ταυτοποίηση χωρίς γεωεντοπισμό, QR Code για άμεση επιβεβαίωση της ταυτότητας και σύγχρονες τεχνολογίες ασφαλείας που καθιστούν την παραποίηση σχεδόν αδύνατη.

Τέλος, η διάρκεια ζωής της νέας ταυτότητας είναι σαφώς ορισμένη, με όριο τα 10 χρόνια, σε αντίθεση με τις παλιές που είχαν αόριστη ισχύ.

Αυτές οι αλλαγές καθιστούν τη νέα ταυτότητα όχι μόνο πιο πρακτική, αλλά και πολύ πιο ασφαλή για τον πολίτη.

Τι πρέπει να κάνετε μόλις την πάρετε

Μόλις κρατήσετε τη νέα σας ταυτότητα στα χέρια σας, μην ξεχάσετε να ενημερώσετε τους φορείς και τις εταιρείες με τους οποίους συνεργάζεστε, αλλιώς μπορεί να προκύψουν προβλήματα σε αναλήψεις, συμβόλαια ή άλλες συναλλαγές.

Πρέπει να ενημερώσετε:

Τράπεζες: Ενημερώνετε τα στοιχεία σας μέσω e-banking ή καταστήματος.

Εργοδότης: Δίνετε φωτοτυπία στο HR ή στη μισθοδοσία.

Ασφαλιστικές εταιρείες: Αυτοκινήτου, υγείας, κατοικίας, ζωής.

Πάροχοι κινητής και Internet: Online ή στο κατάστημα.

Εταιρείες κοινής ωφέλειας: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, αν η ταυτότητα χρησιμοποιείται για πάγιες εντολές.

Εφαρμογές πληρωμών: Viva Wallet, Revolut, ανεβάζετε φωτογραφία στο προφίλ σας.

Aυτόματη ενημέρωση δημόσιων υπηρεσιών

Η καλή είδηση είναι ότι μόλις εκδοθεί η ταυτότητα, η Αστυνομία ενημερώνει αυτόματα το Εθνικό Μητρώο Πολιτών. Άρα οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με το Μητρώο ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο και δεν χρειάζεται να τρέχετε παντού.

Η διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας

Βήμα – βήμα η διαδικασία έκδοσης:

1. Κλείσιμο ραντεβού ηλεκτρονικά

Οι πολίτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr.

Επιλέγεται η Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση διαμονής και η διαθέσιμη ημέρα/ώρα.

Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Η αλλαγή ή ακύρωση ραντεβού είναι δυνατή έως 1 ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ταυτότητας, απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με την Αρχή Έκδοσης.

2. Κόστος έκδοσης

Ηλεκτρονικό παράβολο: 10 € (5 € για πολύτεκνους)

Ένσημο ΕΛΑΣ: 0,50 €

Τα e-παράβολα πρέπει να πληρωθούν πριν την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.

3. Φωτογραφία για τη νέα ταυτότητα

Η φωτογραφία πρέπει να ληφθεί από πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο και να ανέβει στο myphoto.gov.gr.

Ο πολίτης λαμβάνει έναν ειδικό κωδικάριθμο για να συνδέσει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του.

Η φωτογραφία παραμένει διαθέσιμη 12 μήνες για άλλες κρατικές εκδόσεις.

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω ΚΕΠ, για όσους δεν έχουν TAXISnet, κινητό ή ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και για ανηλίκους.

4. Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ)

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, αντικαθιστώντας πολλούς διαφορετικούς αριθμούς και βελτιώνοντας τη διαχείριση των στοιχείων.

Συντίθεται από 3 αλφαριθμητικά στοιχεία + ΑΦΜ.

Αναγράφεται στις ταυτότητες από 3 Ιουνίου 2025 και ενσωματώθηκε στην ψηφιακή ταυτότητα στο Gov.gr Wallet .

Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον ΠΑ τους μέσω της εφαρμογής myinfo.gov.gr.

Η νέα διαδικασία διασφαλίζει μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και απλοποίηση για τους πολίτες, ενώ προσαρμόζει την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά πρότυπα ταυτοποίησης.