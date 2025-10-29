Το πρόβλημα παρουσιάστηκε μετά την ανακοίνωση της Αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία από σήμερα διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας των γραφείων Ταυτοτήτων σε πολλά Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής και ανοίγουν επιπλέον θέσεις για ραντεβού, γεγονός που φαίνεται να έχει δημιουργήσει αυξημένη κίνηση στην πλατφόρμα.

Η υπερβολική ζήτηση στην Αττική φαίνεται να έχει προκαλέσει μαζική είσοδο χρηστών στην εφαρμογή του gov.gr, με αποτέλεσμα το σύστημα να έχει καταρρεύσει και η πρόσβαση σε αυτό να καθίσταται αδύνατη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας αφορά 25 Αστυνομικά Τμήματα στην Αττική, όπου έγιναν διαθέσιμα αρκετά νέα ραντεβού.

Ωστόσο, η διαθεσιμότητα ποικίλλει: σε ορισμένα τμήματα το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού είναι από τον ερχόμενο Ιανουάριο, ενώ σε άλλα προσφέρονται θέσεις ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα.

Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καμιά διαθεσιμότητα για ραντεβού έκδοσης νέας ταυτότητας στην Αττική και οι ενδιαφερόμενοι θα έπρεπε να πάνε σε κάποιο ΑΤ της επαρχίας.

Πιο αναλυτικά, οι Υπηρεσίες όπου διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας στην Αττική και υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού είναι τα ακόλουθα:

Συντάγματος,

Κυψέλης,

Ακροπόλεως,

Ομόνοιας,

Φιλοθέης-Ψυχικού,

Ζωγράφου,

Νέας Σμύρνης,

Δάφνης – Υμηττού,

Ηρακλείου,

Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας,

Μεταμόρφωσης,

Πεύκης – Λυκόβρυσης,

Χαλανδρίου,

Κορυδαλλού,

Αγίας Βαρβάρας,

Αιγάλεω,

Αγίων Αναργύρων,

Χαϊδαρίου,

Δημοτικού Θεάτρου,

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης,

Ηλιούπολης,

Αχαρνών,

Μαραθώνα,

Ραφήνας – Πικερμίου και

Παιανίας.

Στη Θεσσαλονίκη

Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά

Στην υπόλοιπη Ελλάδα

Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου (Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου),

Αστυνομικό Τμήμα Αβδήρων (Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης),

Αστυνομικό Τμήμα Νέστου (Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας),

Αστυνομικό Τμήμα Παγγαίου (Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας),

Αστυνομικό Τμήμα Σαπών (Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης),

Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας (Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας) και

Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας (Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων).