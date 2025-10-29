Για τις νέες ταυτότητες, διευρύνεται από σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία Ταυτοτήτων που στεγάζονται σε αστυνομικές Υπηρεσίες της Αττικής, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ).

Ήδη από τον Μάρτιο του 2024, το ωράριο είχε επεκταθεί σε περισσότερες από 80 Υπηρεσίες πανελλαδικά, επιτρέποντας την εξυπηρέτηση πολιτών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η νέα διεύρυνση έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω αυτή την προσπάθεια.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, η επέκταση του ωραρίου αυξάνει τη διαθεσιμότητα ραντεβού και τις ώρες εξυπηρέτησης, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και διευκολύνοντας την έγκαιρη έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν ηλεκτρονικά τα ραντεβού τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr, επιλέγοντας την Υπηρεσία, την ημερομηνία και την ώρα που τους εξυπηρετεί.

Ποιες Υπηρεσίες εντάσσονται στη διεύρυνση του ωραρίου

Στην Αττική, το νέο ωράριο αφορά Γραφεία Ταυτοτήτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Συγκεκριμένα, στα τμήματα Συντάγματος, Κυψέλης, Ακροπόλεως, Ομόνοιας, Φιλοθέης-Ψυχικού, Ζωγράφου, Νέας Σμύρνης, Δάφνης-Υμηττού, Ηρακλείου, Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, Μεταμόρφωσης, Πεύκης-Λυκόβρυσης, Χαλανδρίου, Κορυδαλλού, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Αγίων Αναργύρων, Χαϊδαρίου, Δημοτικού Θεάτρου, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης, Αχαρνών, Μαραθώνα, Ραφήνας-Πικερμίου και Παιανίας.

Στη Θεσσαλονίκη, η διεύρυνση αφορά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά.

Αντίστοιχα, στην υπόλοιπη επικράτεια, το μέτρο εφαρμόζεται στα Αστυνομικά Τμήματα Μαλεβιζίου (Ηρακλείου), Αβδήρων (Ξάνθης), Νέστου και Παγγαίου (Καβάλας), Σαπών (Ροδόπης), στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας (Ημαθίας) και στην Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας (Κυκλάδων).

Χρήσιμες πληροφορίες για τις νέες ταυτότητες

Αναλυτικές οδηγίες και δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου ταυτότητας είναι διαθέσιμα στον Οδηγό του Πολίτη στον επίσημο ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας: astynomia.gr.

«Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών, με στόχο ένα σύγχρονο και προσβάσιμο σύστημα έκδοσης ταυτοτήτων σε όλη τη χώρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.