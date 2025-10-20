Η έκδοση νέας αστυνομικής ταυτότητας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έχει γίνει δύσκολη υπόθεση, καθώς όλα τα διαθέσιμα ραντεβού έχουν κλείσει μέχρι τον Απρίλιο. Στην πλατφόρμα gov.gr, οι πολίτες βλέπουν το μήνυμα: «Δε βρέθηκαν ελεύθερα ραντεβού». Εως σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., έχουν εκδοθεί περίπου 2.600.000 νέες ταυτότητες.

Εξαίρεση στην κλειστή για ραντεβού Αττική φαίνεται να αποτελεί ο Τομέας Νήσων Αττικής, όπου εντοπίζονται ελάχιστα διαθέσιμα slots. Στον Πόρο υπάρχουν λίγα ραντεβού, στις Σπέτσες και την Τροιζηνία περιορισμένα, ενώ η Αίγινα και τα Κύθηρα εμφανίζουν μηδενική διαθεσιμότητα. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι ο φόρτος της Αττικής έχει ξεπεράσει κάθε όριο και πως η ηλεκτρονική πλατφόρμα, αντί να αποσυμφορήσει τις ουρές, απλώς τις μετέφερε στο Διαδίκτυο.

Η Ελληνική Αστυνομία αναγνωρίζει τις καθυστερήσεις και αποδίδει το πρόβλημα στον τεράστιο όγκο αιτήσεων. Ήδη έχουν παραταθεί τα ωράρια σε πολλές υπηρεσίες και σχεδιάζεται ενίσχυση του προσωπικού, ώστε να προστεθούν νέα ραντεβού. Ωστόσο, προς το παρόν, στην Αττική η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη. Ακόμη κι όταν κλειστεί ραντεβού, η έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτεί περίπου επτά έως δέκα εργάσιμες ημέρες, σύμφωνα με επίσημες πηγές.

Πώς να βρείτε ραντεβού

Η πλατφόρμα ανοίγει διαθεσιμότητα για τις επόμενες 90 ημέρες. Αν μπείτε μετά τα μεσάνυχτα, μπορεί να εμφανιστούν νέες ημερομηνίες.

Η πλατφόρμα id.gov.gr λειτουργεί με «slots», συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που διαθέτουν οι αστυνομικές υπηρεσίες. Όταν ένα slot κρατηθεί, εξαφανίζεται μέχρι να υπάρξει ακύρωση ή να προστεθεί νέο. Άρα, η απουσία διαθέσιμων slots δεν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα, αλλά στο ότι όλες οι θέσεις έχουν ήδη δεσμευτεί εβδομάδες ή ακόμη και μήνες νωρίτερα. Για να κλείσει κάποιος ραντεβού νωρίτερα, πρέπει να αποδείξει ότι πρόκειται για εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση.

Βήματα για να κλείσετε ραντεβού

Συνδεθείτε στο gov.gr με κωδικούς Taxisnet.

Επιλέξτε περιφέρεια, ενότητα και αστυνομικό τμήμα.

Μετά την υποβολή, θα λάβετε email για επιβεβαίωση και στη συνέχεια email με όλες τις λεπτομέρειες του ραντεβού.

Μπορείτε να ακυρώσετε ή να αλλάξετε το ραντεβού έως 8 ώρες πριν. Υπενθυμίσεις αποστέλλονται 24 και 2 ώρες πριν.

Κόστος και πληρωμή

Ηλεκτρονικό παράβολο: 10€ για όλα τα έξοδα έκδοσης.

Πολύτεκνοι: 5€, με σχετικό έγγραφο.

Ένσημο υπέρ ΕΛ.ΑΣ.: 0,50€.

Όλα τα παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν το ραντεβού.

Σημαντική υπενθύμιση

Οι παλιές ταυτότητες χωρίς μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) δεν θα ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026. Οι πολίτες καλούνται να κλείσουν εγκαίρως ραντεβού για να αποφύγουν καθυστερήσεις.