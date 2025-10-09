Η Ελλάδα περνά σε μια νέα ψηφιακή εποχή ταυτοποίησης των πολιτών, με την εισαγωγή του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.), την ενσωμάτωσή του στις νέες αστυνομικές ταυτότητες, και την εφαρμογή βιομετρικών ελέγχων σε ταξιδιωτικές διαδικασίες. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τόσο τις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο, όσο και τα ταξίδια εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βιομετρικοί έλεγχοι – τι αλλάζει στα αεροδρόμια και στα ταξίδια

Οι βιομετρικοί έλεγχοι εισάγουν ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας, βασισμένο στη μοναδικότητα των φυσικών χαρακτηριστικών κάθε ατόμου, όπως η αναγνώριση προσώπου.

Η νέα ταυτότητα θα διαθέτει τα απαραίτητα ψηφιακά στοιχεία ώστε να αναγνωρίζεται αυτόματα σε πύλες ελέγχου (e-gates) σε αεροδρόμια, λιμάνια και χερσαία σύνορα. Έτσι, οι πολίτες θα μπορούν να περνούν πιο γρήγορα από τους ελέγχους, χωρίς χειροκίνητη επαλήθευση εγγράφων.

Η χρήση βιομετρικών δεδομένων είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς της ΕΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) και αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία ταυτοποίησης κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Ταξίδια εντός και εκτός Ευρώπης – τι ισχύει για τους Έλληνες

Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι Έλληνες πολίτες θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν εντός της ΕΕ και της ζώνης Σένγκεν χρησιμοποιώντας μόνο την αστυνομική ταυτότητα. Η ενσωμάτωση του Προσωπικού Αριθμού δεν αλλάζει το καθεστώς αυτό. Αντίθετα, η νέα μορφή των ταυτοτήτων, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και βιομετρικά στοιχεία, διευκολύνει τους ελέγχους και μειώνει τους χρόνους αναμονής στα σύνορα.

Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για χώρες εκτός ΕΕ εξακολουθεί να απαιτείται διαβατήριο, εκτός από περιπτώσεις ειδικών συμφωνιών (όπως η Αλβανία ή η Βόρεια Μακεδονία). Οι νέες ταυτότητες, ωστόσο, συμβάλλουν στη διευκόλυνση των ελέγχων ταυτότητας και στη διαλειτουργικότητα με τα διεθνή συστήματα ασφαλείας.

Ο Προσωπικός Αριθμός – το νέο ενιαίο “κλειδί” ταυτοποίησης

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί έναν ενιαίο, μόνιμο και αμετάβλητο αριθμό που αποδίδεται σε κάθε πολίτη. Στόχος του είναι να αντικαταστήσει και να ενοποιήσει διάφορους υφιστάμενους αριθμούς, όπως το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ, διευκολύνοντας τη διασύνδεση των μητρώων του Δημοσίου.

Η έκδοσή του γίνεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myInfo / pa.gov.gr, με είσοδο μέσω των κωδικών TaxisNet. Ο πολίτης μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διορθώσει τα προσωπικά του στοιχεία και να ολοκληρώσει τη διαδικασία μέσα σε λίγα λεπτά. Απαιτείται ταυτοποίηση μέσω διπλού παράγοντα (OTP), δηλαδή κωδικός που αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο.

Από τις 3 Ιουνίου 2025, κάθε νέα έκδοση δελτίου ταυτότητας θα συνδέεται υποχρεωτικά με τον Προσωπικό Αριθμό, ο οποίος θα αναγράφεται στο πίσω μέρος του εγγράφου και θα ενσωματώνεται και στην ψηφιακή ταυτότητα του gov.gr Wallet.

Οι νέες ταυτότητες – σύγχρονη μορφή και αυξημένη ασφάλεια

Οι νέες ελληνικές ταυτότητες πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας (ID1 format) και περιλαμβάνουν:

ψηφιακά αποθηκευμένη φωτογραφία ,

, ορατά και μη ορατά στοιχεία ασφαλείας ,

, δυνατότητα ενσωμάτωσης του Προσωπικού Αριθμού ,

, και τεχνολογία RF chip που επιτρέπει γρήγορη ηλεκτρονική επαλήθευση.

Οι ήδη εκδοθείσες νέες ταυτότητες χωρίς τον Π.Α. παραμένουν απολύτως έγκυρες, χωρίς ανάγκη άμεσης αντικατάστασης. Όποιος επιθυμεί μπορεί προαιρετικά να αιτηθεί νέα έκδοση, ώστε να συμπεριλάβει τον Προσωπικό Αριθμό.

Οφέλη για τον πολίτη

Απλοποίηση διαδικασιών: Ο Προσωπικός Αριθμός ενώνει διαφορετικά μητρώα, εξαλείφοντας την ανάγκη πολλαπλών αριθμών.

Αριθμός ενώνει διαφορετικά μητρώα, εξαλείφοντας την Ασφάλεια και αξιοπιστία : Τα βιομετρικά χαρακτηριστικά μειώνουν την πιθανότητα πλαστογραφίας ή ταυτοποίησης τρίτων προσώπων.

: Τα μειώνουν την πιθανότητα πλαστογραφίας ή ταυτοποίησης τρίτων προσώπων. Ταχύτερες συναλλαγές : Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες επιτρέπουν γρήγορη εξυπηρέτηση σε δημόσιες υπηρεσίες και ταξιδιωτικούς ελέγχους.

: Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες επιτρέπουν γρήγορη εξυπηρέτηση σε δημόσιες υπηρεσίες και ταξιδιωτικούς ελέγχους. Ψηφιακή ταυτότητα: Ο πολίτης αποκτά πρόσβαση σε μια ενιαία ψηφιακή “ταυτότητα” μέσω gov.gr, που αντικατοπτρίζει την πραγματική του παρουσία στο Δημόσιο

Προκλήσεις και σημεία προσοχής