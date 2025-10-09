Αλλαγές έρχονται για όσους σχεδιάζουν ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες δεν θα επιτρέπουν πλέον μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το καλοκαίρι του 2026, λόγω χαμηλής ασφάλειας των παλαιών εγγράφων.

Μέχρι τότε, οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο, ενώ συνιστάται η έγκαιρη αντικατάσταση των ταυτοτήτων με τις νέες, ψηφιακά ασφαλείς.

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει και ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), ο οποίος θα αποτελεί το βασικό μέσο ταυτοποίησης του πολίτη σε κάθε συναλλαγή με το Δημόσιο και θα αντικαταστήσει σταδιακά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Η προθεσμία για την έκδοσή του λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2025, ενώ όσοι δεν προχωρήσουν εγκαίρως κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικές συναλλαγές, όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η καταβολή εισφορών ή η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Πώς εκδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός

Η διαδικασία είναι ψηφιακή και γίνεται μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet ή εναλλακτικά σε ΚΕΠ και Προξενικές Αρχές.

Ο πολίτης εισέρχεται στην εφαρμογή myinfo.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet

Επιβεβαιώνει τα προσωπικά του στοιχεία

Επιλέγει «Έκδοση Π.Α.»

Ο αριθμός δημιουργείται αυτόματα

Ο Π.Α. αποτελείται από 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 9 είναι αριθμοί. Περιλαμβάνει 3 αλφαριθμητικά στοιχεία ως πρόθεμα και τα 9 ψηφία του ΑΦΜ, ενώ το τρίτο ψηφίο λειτουργεί ως ψηφίο ελέγχου εγκυρότητας (check digit).

Γιατί είναι σημαντικός

Η μη έκδοση του Π.Α. μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις και αποκλεισμούς από βασικές υπηρεσίες όπως: