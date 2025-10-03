Η αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.) έχει ξεκινήσει και οι πολίτες έχουν προθεσμία έως τις 5 Νοεμβρίου 2025 για να τον εκδώσουν. Ο Π.Α. θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο ταυτοποίησης στις συναλλαγές με το Δημόσιο και σταδιακά θα αντικαταστήσει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet ή, εναλλακτικά, σε ΚΕΠ και Προξενικές Αρχές. Όσοι δεν προχωρήσουν στην ενεργοποίησή του κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις και προβλήματα σε βασικές συναλλαγές όπως φορολογικές δηλώσεις, καταβολή εισφορών και ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Αναλυτικά η διαδικασία για την έκδοση Π.Α.

Η διαδικασία είναι ψηφιακή και απλή:

– Ο πολίτης εισέρχεται στην εφαρμογή myinfo.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet.

– Επιβεβαιώνει τα προσωπικά του στοιχεία.

– Επιλέγει «Έκδοση Π.Α.».

– Ο αριθμός δημιουργείται αυτόματα με το εξής σύστημα:

Ο Π.Α. αποτελείται από 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 9 είναι αριθμοί.

Περιλαμβάνει 3 αλφαριθμητικά στοιχεία ως πρόθεμα και τα 9 ψηφία του ΑΦΜ του φυσικού προσώπου.

Στα αλφαριθμητικά στοιχεία επιτρέπονται μόνο τα ψηφία 0–9 και τα κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που έχουν αντίστοιχο λατινικό χαρακτήρα.

Το τρίτο ψηφίο παράγεται αυτόματα ως ψηφίο ελέγχου εγκυρότητας (check digit).

– Ο πολίτης ολοκληρώνει τη διαδικασία επιλέγοντας «Έκδοση Π.Α.».

Γιατί είναι σημαντικό

Όσοι δεν προχωρήσουν στην ενεργοποίηση του Προσωπικού Αριθμού, κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες όπως:

Υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο

Με λίγα λόγια, μέχρι τις 5 Νοεμβρίου όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν εκδώσει τον νέο Προσωπικό Αριθμό, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες.