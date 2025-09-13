Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αντικατάστασης των παλιών δελτίων ταυτότητας με τις νέες, ψηφιακά αναβαθμισμένες εκδόσεις. Η αλλαγή αυτή, που προβλέπεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 2019/1157, καθιστά υποχρεωτική την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας μέχρι τις 3 Αυγούστου 2026. Παράλληλα, η καθιέρωση του Προσωπικού Αριθμού αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση, γεγονός που έχει οδηγήσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη δημιουργία ενός νέου συστήματος ραντεβού για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Μεγάλη ταλαιπωρία για τα ραντεβού – Αναμονή μηνών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Μεγάλη ταλαιπωρία περιμένει όσους επιχειρούν να κλείσουν ραντεβού για την έκδοση νέας ταυτότητας, καθώς η ανταπόκριση των πολιτών έχει ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη. Στην Αττική, περιοχές όπως οι Αμπελόκηποι και ο Άγιος Παντελεήμονας έχουν «κλείσει» ήδη όλες τις διαθέσιμες ημερομηνίες, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα ραντεβού φτάνουν έως και τον Μάρτιο του 2026.

Η σύσταση των αρχών προς τους πολίτες είναι να προγραμματίσουν εγκαίρως την αντικατάσταση του δελτίου τους, ώστε να μην βρεθούν αντιμέτωποι με προβλήματα σε ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πώς να την αποκτήσετε άμεσα

Όσοι πολίτες χρειάζονται άμεσα νέα ταυτότητα για συγκεκριμένους λόγους μπορούν να απευθυνθούν απευθείας στο αστυνομικό τμήμα και να εξυπηρετηθούν χωρίς αναμονή.

Η άμεση εξυπηρέτηση αφορά περιπτώσεις όπως:

ταξίδια στο εξωτερικό,

κλοπή ή απώλεια ταυτότητας,

εξετάσεις για πτυχίο ή άλλες εκπαιδευτικές υποχρεώσεις.

Ο χρόνος ο οποίος θα απαιτείται από την ημέρα που θα καταθέσετε την αίτησή σας στο Τμήμα της περιοχής σας μέχρι την παραλαβή του νέου σας δελτίου κυμαίνεται στις 7 ημέρες.

Μόλις σας επιδοθεί η νέα σας ταυτότητα θα ενημερωθούν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αυτόματα όλες οι υπηρεσίες και φορείς που διασυνδέονται με αυτό, όπως ΑΑΔΕ, GOV.GR WALLET, κλπ.

Κόστος έκδοσης

Κανονικό: 10 ευρώ

Πολύτεκνοι: 5 ευρώ (με επίδειξη πιστοποιητικού)

Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.: 0,50 ευρώ

Το παράβολο εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο πριν την προσέλευση στην αρμόδια Αρχή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Ηλεκτρονικό παράβολο

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση

Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή (από Αρχή ή πιστοποιημένο φωτογράφο μέσω myPhoto)

Παλαιό δελτίο ταυτότητας

Μάρτυρας (για πρώτη έκδοση ή ανήλικους)

Για ανήλικους, ο μάρτυρας μπορεί να είναι γονέας ή κηδεμόνας με επίδειξη επίσημων εγγράφων.