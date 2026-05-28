Έξαρση γαστρεντερίτιδας καταγράφεται στο νοσοκομείο Αττικόν, με περισσότερα από 25 κρούσματα σε υγειονομικούς, καθώς και δεκάδες περιστατικά μεταξύ ασθενών και συνοδών.

Σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, το Σωματείο Εργαζομένων του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομειακή έξαρση, υπογραμμίζοντας ότι τα κρούσματα αυξάνονται τις τελευταίες ημέρες. Το σωματείο κάνει λόγο για τουλάχιστον 25 νοσούντες υγειονομικούς και δεκάδες ασθενείς και συνοδούς που έχουν εμφανίσει συμπτώματα.

«Το γεγονός αυτό δεν είναι ένα απλό “συμβάν” αποκομμένο από τη συνολική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Η διασπορά ενός τόσο μεταδοτικού ιού μέσα σε ένα νοσοκομείο όπως το “Αττικόν” βρίσκει έδαφος στην υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό και στην απαράδεκτη κατάσταση των ράντζων και της μόνιμης υπερπληρότητας», σημειώνει το σωματείο.

Οι εργαζόμενοι υπενθυμίζουν ότι «εδώ και 13 χρόνια προειδοποιούμε: ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όριά του, με διαδρόμους γεμάτους ράντζα, με ασθενείς στοιβαγμένους (χειρουργικούς, ανοσοκατασταλμένους, βαριά πάσχοντες, υπερήλικες), με προσωπικό που τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς νοσηλείας».

Το Σωματείο θέτει ερωτήματα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας: «Επιτέλους, ο Υπουργός, ο Υφυπουργός Υγείας και η Διοίκηση θα πάρουν απόφαση κατάργησης των ράντζων στο Αττικόν; Θα παρέμβει ο εισαγγελέας; Έχουμε υποβάλει μήνυση εδώ και 6 μήνες! Πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα απομόνωσης, περιορισμού μετακινήσεων, ξεχωριστής χρήσης τουαλέτας και αυστηρής υγιεινής, όταν δεκάδες ασθενείς νοσηλεύονται σε ράντζα στους διαδρόμους, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές;».

Κάλεσμα για μέτρα προστασίας και ενίσχυση του προσωπικού

Στην ανακοίνωσή του, το Σωματείο καλεί το προσωπικό να τηρεί αυστηρά τους κανόνες υγιεινής και τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων, η οποία, όπως αναφέρει, αντέδρασε άμεσα. «Η ευθύνη είναι πολιτική και διοικητική», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι βαραίνει «όλες τις κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν την Υγεία ως κόστος, που αφήνουν τα νοσοκομεία χωρίς μόνιμο προσωπικό και που αποδέχονται τα ράντζα ως “κανονικότητα”».

Το Σωματείο απαιτεί:

1. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς και να απομακρυνθούν άμεσα από την εργασία οι συμπτωματικοί εργαζόμενοι.

2. Να εξασφαλιστούν επαρκή μέσα ατομικής προστασίας, υλικά απολύμανσης, ξεχωριστοί χώροι όπου απαιτείται και οι απαραίτητες υποδομές για ασφαλή νοσηλεία.

3. Να σταματήσει η κατάσταση με τα ράντζα και τη νοσηλεία ασθενών σε διαδρόμους ή ακατάλληλους χώρους.

4. Να πραγματοποιηθούν άμεσα μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του νοσοκομείου.

Τέλος, το Σωματείο ζητά «με πολιτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας» να αποδεσμευτεί το νοσοκομείο από το πρόγραμμα Γενικής Εφημερίας του λεκανοπεδίου για την εφημερία του Σαββάτου 30 Μαΐου, τονίζοντας ότι «νέες εισαγωγές και νέα ράντζα σημαίνουν υγειονομικό έγκλημα. Το “Αττικόν” δεν αντέχει άλλο».