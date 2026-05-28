Ο Παναθηναϊκός το απόγευμα της Πέμπτης (27/05), υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο T-Center για τον πρώτο ημιτελικό των playoffs της Stoiximan GBL.

Οι πράσινοι έχοντας αφήσει πίσω τους τον οδυνηρό αποκλεισμό του από την Βαλένθια στη Euroleague ξεπέρασαν με σχετική ευκολία το εμπόδιο του Α.Ο Μυκόνου στα προημιτελικά. Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει άπαντες στην διάθεση του για το προσεχές παιχνίδι, καθώς προ ολίγων ημερών ο μοναδικός τραυματίας, ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε στις προπονήσεις.

Από την άλλη, ο Δικέφαλος του Βορρά δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στο Περιστέρι επικρατώντας της Αθηναϊκής ομάδας τόσο εντός όσο και εκτός έδρας. Ο Παντελής Μπούτσκος δεν μπορεί να υπολογίζει για τον εν λόγω αγώνα τον άτυχο της φετινής χρονιάς Νίκο Χουγκαζ, ενώ αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Ντίμσα, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα αλλά βρίσκεται στην αποστολή.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά στις 18:00 από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.