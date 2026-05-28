Η 31η Μαΐου 2026 είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», σύμφωνα με την ΚΥΑ 189973 ΕΞ 2024/16.12.2024 (ΦΕΚ Β’ 6894), όπως ισχύει, ανακοίνωσαν σήμερα τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση μετά την 31η Μαΐου 2026:

• δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», και

• θα διακοπεί η ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Σημειώνεται ότι, για το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής δανειακής σύμβασης, μεταξύ των δικαιούχων και της Τράπεζας, παραμένει η 31η Αυγούστου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, υποβολής αίτησης υπαγωγής και σύναψης δανειακής σύμβασης πριν από τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες.