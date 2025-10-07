Η αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.) έχει ξεκινήσει. Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, οι πολίτες πρέπει να ολοκληρώσουν τα απαραίτητα βήματα ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις και επιπλοκές στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

Ο Προσωπικός Αριθμός θα αποτελέσει το νέο βασικό εργαλείο ταυτοποίησης και θα αντικαταστήσει σταδιακά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Για την ενεργοποίησή του απαιτείται είσοδος στην πλατφόρμα gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και επιβεβαίωση των στοιχείων. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας online, τότε θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα ΚΕΠ ή μια Προξενική Αρχή.

Είναι υποχρεωτικός για τα παιδιά;

Με βάση τις τρέχουσες νομοθετικές διατάξεις, ο Προσωπικός Αριθμός είναι υποχρεωτικός για κάθε πρόσωπο που δικαιούται ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ.