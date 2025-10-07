Η αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.) έχει ξεκινήσει. Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, οι πολίτες πρέπει να ολοκληρώσουν τα απαραίτητα βήματα ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις και επιπλοκές στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

Ο Προσωπικός Αριθμός θα αποτελέσει το νέο βασικό εργαλείο ταυτοποίησης και θα αντικαταστήσει σταδιακά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Για την ενεργοποίησή του απαιτείται είσοδος στην πλατφόρμα gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και επιβεβαίωση των στοιχείων. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας online, τότε θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα ΚΕΠ ή μια Προξενική Αρχή.

Είναι υποχρεωτικός για τα παιδιά;

Με βάση τις τρέχουσες νομοθετικές διατάξεις, ο Προσωπικός Αριθμός είναι υποχρεωτικός για κάθε πρόσωπο που δικαιούται ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ.

Ωστόσο, για τα παιδιά (ανήλικα), η διαδικασία απόδοσης γίνεται μέσω των γονέων ή κηδεμόνων τους και χρειάζεται να υπάρχει ΑΦΜ για το παιδί.

Πώς εκδίδεται για τα παιδιά

Προκειμένου να εκδώσετε Προσωπικό Αριθμό για το ανήλικο προστατευόμενο μέλος, απαιτείται να έχετε επιβεβαιώσει τα δικά σας στοιχεία μέσω της εφαρμογής myInfo, να επαληθεύεται η σχέση σας με το προστατευόμενο μέλος και το προστατευόμενο μέλος να διαθέτει ΑΦΜ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να προχωρήσετε στην έκδοση Προσωπικού Αριθμού ανηλίκου με φυσική παρουσία στο ΚΕΠ ή σε έμμισθη Προξενική Αρχή, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αν δεν μπορείτε να εκδώσετε προσωπικό αριθμό για το ανήλικο προστατευόμενο μέλος σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιβεβαιώσει τα στοιχεία σας, ότι ανήκετε στην ίδια ή συσχετιζόμενη δημοτολογική μερίδα με το προστατευόμενο μέλος και ότι το ανήλικο προστατευόμενο μέλος διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

