Η αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.) έχει ξεκινήσει. Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, οι πολίτες πρέπει να ολοκληρώσουν τα απαραίτητα βήματα ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις και επιπλοκές στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

Ο Προσωπικός Αριθμός θα αποτελέσει το νέο βασικό εργαλείο ταυτοποίησης και θα αντικαταστήσει σταδιακά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Για την ενεργοποίησή του απαιτείται είσοδος στην πλατφόρμα gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και επιβεβαίωση των στοιχείων. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας online, τότε θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα ΚΕΠ ή μια Προξενική Αρχή.

Αναλυτικά η διαδικασία για την έκδοση Προσωπικό Αριθμό

Η διαδικασία είναι ψηφιακή και απλή:

– Ο πολίτης εισέρχεται στην εφαρμογή myinfo.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet.

– Επιβεβαιώνει τα προσωπικά του στοιχεία.

– Επιλέγει «Έκδοση Π.Α.».

– Ο αριθμός δημιουργείται αυτόματα με το εξής σύστημα:

Ο Π.Α. αποτελείται από 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 9 είναι αριθμοί.

Περιλαμβάνει 3 αλφαριθμητικά στοιχεία ως πρόθεμα και τα 9 ψηφία του ΑΦΜ του φυσικού προσώπου.

Στα αλφαριθμητικά στοιχεία επιτρέπονται μόνο τα ψηφία 0–9 και τα κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που έχουν αντίστοιχο λατινικό χαρακτήρα.

Το τρίτο ψηφίο παράγεται αυτόματα ως ψηφίο ελέγχου εγκυρότητας (check digit).

– Ο πολίτης ολοκληρώνει τη διαδικασία επιλέγοντας «Έκδοση Π.Α.».

Γιατί είναι σημαντικό

Όσοι δεν προχωρήσουν στην ενεργοποίηση του Προσωπικού Αριθμού, κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες όπως:

Υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο

Με λίγα λόγια, μέχρι τις 5 Νοεμβρίου όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν εκδώσει τον νέο Προσωπικό Αριθμό, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες.