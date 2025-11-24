Δυσκολίες στην έκδοσηνέων αστυνομικών ταυτοτήτων παρατηρούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς όλα τα διαθέσιμα ραντεβού μέσω της πλατφόρμας gov.gr έχουν εξαντληθεί έως και τον Μάιο. Οι πολίτες που προσπαθούν να κλείσουν ραντεβού βλέπουν το μήνυμα «Δε βρέθηκαν ελεύθερα ραντεβού». Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 2,6 εκατομμύρια νέες ταυτότητες.

Εξαίρεση αποτελεί ο Τομέας Νήσων Αττικής, όπου εντοπίζονται αρκετά διαθέσιμα ραντεβού. Στα Κύθηρα, τον Πόρο, τις Σπέτσες και τον Γαλατά ραντεβού υπάρχει ακόμα και για σήμερα! Η εικόνα αυτή δείχνει ότι ο φόρτος στην Αττική έχει ξεπεράσει κάθε όριο και ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα, αντί να αποσυμφορήσει τις ουρές, έχει μεταφέρει το πρόβλημα στο Διαδίκτυο.

Η Ελληνική Αστυνομία αναγνωρίζει τις καθυστερήσεις και αποδίδει το πρόβλημα στον αυξημένο αριθμό αιτήσεων. Ήδη έχουν παραταθεί τα ωράρια σε πολλές υπηρεσίες και σχεδιάζεται ενίσχυση του προσωπικού, ώστε να προστεθούν νέα ραντεβού. Ωστόσο, η κατάσταση στην Αττική παραμένει αμετάβλητη. Ακόμη κι όταν εξασφαλιστεί ραντεβού, η διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας διαρκεί περίπου επτά έως δέκα εργάσιμες ημέρες.

Πώς να εντοπίσετε διαθέσιμο ραντεβού

Η πλατφόρμα ανοίγει διαθεσιμότητα για τις επόμενες 90 ημέρες. Αν κάποιος συνδεθεί μετά τα μεσάνυχτα, ενδέχεται να εμφανιστούν νέες ημερομηνίες.

Το id.gov.gr λειτουργεί με «slots», δηλαδή συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που διαθέτουν οι αστυνομικές υπηρεσίες. Όταν ένα slot κρατηθεί, εξαφανίζεται μέχρι να υπάρξει ακύρωση ή να προστεθεί νέο. Η έλλειψη διαθέσιμων slots δεν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα αλλά στην πλήρη δέσμευση των θέσεων, εβδομάδες ή και μήνες νωρίτερα. Μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να γίνει επίσπευση.

Διαδικασία για να κλείσετε ραντεβού

Οι πολίτες συνδέονται στο gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet.

Στη συνέχεια επιλέγουν περιφέρεια, ενότητα και αστυνομικό τμήμα, υποβάλλουν αίτηση και λαμβάνουν email επιβεβαίωσης, καθώς και δεύτερο μήνυμα με τις λεπτομέρειες του ραντεβού.

Η ακύρωση ή αλλαγή ραντεβού είναι δυνατή έως οκτώ ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα, ενώ αποστέλλονται υπενθυμίσεις 24 και 2 ώρες πριν.

Κόστος και πληρωμή

Το ηλεκτρονικό παράβολο για την έκδοση της νέας ταυτότητας ανέρχεται σε 10 ευρώ. Για πολύτεκνους το κόστος μειώνεται στα 5 ευρώ, με την προσκόμιση σχετικού εγγράφου, ενώ προβλέπεται και ένσημο υπέρ ΕΛ.ΑΣ. ύψους 0,50 ευρώ.

Όλα τα παράβολα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από το ραντεβού.

Σημαντική υπενθύμιση

Οι παλιές ταυτότητες χωρίς μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) θα πάψουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026. Οι πολίτες καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως την αντικατάστασή τους, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.