Μετά την έκδοση και παραλαβή της νέας ταυτότητας, οι πολίτες οφείλουν να ενημερώσουν τις ιδιωτικές υπηρεσίες με τις οποίες συναλλάσσονται, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα σε τραπεζικές συναλλαγές, ασφαλιστήρια συμβόλαια ή λογαριασμούς επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, η ενημέρωση πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό, καθώς ο νέος αριθμός ταυτότητας αντικαθιστά πλήρως τον παλαιό σε κάθε επίσημη ή ιδιωτική χρήση.

Οι πολίτες πρέπει να ενημερώσουν όλες τις τράπεζες στις οποίες διατηρούν λογαριασμό ή κάρτα, είτε μέσω e-banking είτε με φυσική παρουσία στο κατάστημα.

Επιπλέον, απαιτείται ενημέρωση του εργοδότη, με παράδοση φωτοαντιγράφου στη διεύθυνση προσωπικού ή στη μισθοδοσία. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες οφείλουν να γνωστοποιήσουν την αλλαγή στον λογιστή τους.

Ανάλογη διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί και στις ασφαλιστικές εταιρείες (υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, κατοικίας), μέσω email ή μέσα από τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Οι πολίτες θα πρέπει επίσης να ενημερώσουν τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και Internet, είτε με επίσκεψη σε κατάστημα είτε ηλεκτρονικά, επιλέγοντας την ενότητα «Αλλαγή στοιχείων».

Η ενημέρωση είναι απαραίτητη και για τη ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ, το Φυσικό Αέριο και άλλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ιδίως όταν η ταυτότητα χρησιμοποιείται για πάγια εντολή ή ενεργό συμβόλαιο.

Αντίστοιχα, οι χρήστες εφαρμογών ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπως Viva Wallet ή Revolut, πρέπει να αναρτήσουν φωτογραφία της νέας ταυτότητας στο προφίλ τους.

Η ενημέρωση αφορά επίσης γυμναστήρια, συλλόγους ή οργανισμούς με κάρτα μέλους, καθώς και ιδιωτικά νοσοκομεία ή ιατρικά κέντρα όπου τηρείται φάκελος με τον παλιό αριθμό ταυτότητας.

Τέλος, τα e-shops και οι διαδικτυακές πλατφόρμες που απαιτούν ταυτοποίηση ή χρήση αριθμού ταυτότητας για παραλαβές θα πρέπει επίσης να λάβουν τα νέα στοιχεία, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση των χρηστών.