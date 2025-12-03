Για τον προσωπικό αριθμό και τις νέες ταυτότητες μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Η επόμενη μέρα» του Action24 με τον Σεραφείμ Κοτρώτσο.

Προσωπικός αριθμός και προστασία δεδομένων

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Κυριάκου Βελόπουλου ότι ο προσωπικός αριθμός μπορεί να αποτελέσει εργαλείο διαρροής ευαίσθητων δεδομένων, ο Δημήτρης Παπαστεργίου ξεκαθάρισε πως «σε καμία περίπτωση στον προσωπικό αριθμό δεν κρύβεται θέμα προσωπικών δεδομένων. Δεν θα μάθει κανείς την ομάδα αίματός μας ή τα φορολογικά μας στοιχεία, παρά μόνο ο γιατρός ή η εφορία αντίστοιχα».

Ο υπουργός τόνισε ότι «είναι θέμα καθαρής τακτοποίησης των μητρώων του κράτους και τίποτα παραπάνω». Όπως εξήγησε, ο προσωπικός αριθμός συμβάλλει στη διόρθωση λαθών στα μητρώα, ώστε να αποφεύγονται ταλαιπωρίες για τους πολίτες. «Από την έρευνα που κάναμε βρήκαμε πάρα πολλά τέτοια λάθη», υπογράμμισε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι «μέσα στο 2026 το ελληνικό Δημόσιο είναι υποχρεωμένο να τροποποιήσει τα πληροφοριακά του συστήματα ώστε να μην χρειάζεται να θυμόμαστε κανένα άλλο στοιχείο ταυτοποίησης εκτός από τον προσωπικό αριθμό».

Οι νέες ταυτότητες και τα ραντεβού

Αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων, ο Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι «το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επεξεργάζεται σχέδιο για να ανοίξει περισσότερα ραντεβού», προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι περισσότεροι από 9,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη αποκτήσει προσωπικό αριθμό, γεγονός που, όπως είπε, αποδεικνύει την πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού στη χώρα.