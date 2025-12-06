Από τον Σεπτέμβριο του 2023, οι Έλληνες πολίτες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις νέες ταυτότητες, που είναι πιο ασφαλείς, πιο πρακτικές και πλέον με ημερομηνία λήξης. Σε αντίθεση με τις παλιές, που έμεναν έγγραφα «δια βίου», οι νέες ισχύουν για 10 χρόνια, προσφέροντας σαφήνεια και μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές σας.

Οι νέες ταυτότητες δεν είναι μόνο πιο ανθεκτικές, με μέγεθος πιστωτικής κάρτας, αλλά φέρουν και μια σειρά τεχνολογικών καινοτομιών. Η φωτογραφία σας είναι έγχρωμη και υψηλής ανάλυσης, περιλαμβάνει βιομετρικά χαρακτηριστικά, ενώ η ενσωμάτωση τσιπ RFID και QR Code επιτρέπει την ασφαλή και γρήγορη ταυτοποίηση, χωρίς γεωεντοπισμό. Και φυσικά, η ημερομηνία έκδοσης και λήξης είναι πλέον εμφανής και σαφής, ένα χαρακτηριστικό που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας.

Γιατί έχει ημερομηνία λήξης;

Η απάντηση είναι απλή. Για να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να διευκολύνει τις συναλλαγές σας με τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους φορείς. Παράλληλα, φέρνει την Ελλάδα σε ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες μπορούν να κάνουν τις καθημερινές τους συναλλαγές με μεγαλύτερη σιγουριά.

Τι πρέπει να κάνετε μόλις την πάρετε

Μόλις κρατήσετε τη νέα σας ταυτότητα στα χέρια σας, μην ξεχάσετε να ενημερώσετε τους φορείς και τις εταιρείες με τους οποίους συνεργάζεστε, αλλιώς μπορεί να προκύψουν προβλήματα σε αναλήψεις, συμβόλαια ή άλλες συναλλαγές.

Πρέπει να ενημερώσετε:

Τράπεζες: Ενημερώνετε τα στοιχεία σας μέσω e-banking ή καταστήματος.

Εργοδότης: Δίνετε φωτοτυπία στο HR ή στη μισθοδοσία.

Ασφαλιστικές εταιρείες: Αυτοκινήτου, υγείας, κατοικίας, ζωής.

Πάροχοι κινητής και Internet: Online ή στο κατάστημα.

Εταιρείες κοινής ωφέλειας: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, αν η ταυτότητα χρησιμοποιείται για πάγιες εντολές.

Εφαρμογές πληρωμών: Viva Wallet, Revolut, ανεβάζετε φωτογραφία στο προφίλ σας.

Aυτόματη ενημέρωση δημόσιων υπηρεσιών

Η καλή είδηση είναι ότι μόλις εκδοθεί η ταυτότητα, η Αστυνομία ενημερώνει αυτόματα το Εθνικό Μητρώο Πολιτών. Άρα οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με το Μητρώο ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο και δεν χρειάζεται να τρέχετε παντού.

Η διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας

Βήμα – βήμα η διαδικασία έκδοσης:

1. Κλείσιμο ραντεβού ηλεκτρονικά

Οι πολίτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr.

Επιλέγεται η Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση διαμονής και η διαθέσιμη ημέρα/ώρα.

Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Η αλλαγή ή ακύρωση ραντεβού είναι δυνατή έως 1 ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ταυτότητας, απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με την Αρχή Έκδοσης.

2. Κόστος έκδοσης

Ηλεκτρονικό παράβολο: 10 € (5 € για πολύτεκνους)

Ένσημο ΕΛΑΣ: 0,50 €

Τα e-παράβολα πρέπει να πληρωθούν πριν την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.

3. Φωτογραφία για τη νέα ταυτότητα

Η φωτογραφία πρέπει να ληφθεί από πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο και να ανέβει στο myphoto.gov.gr.

Ο πολίτης λαμβάνει έναν ειδικό κωδικάριθμο για να συνδέσει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του.

Η φωτογραφία παραμένει διαθέσιμη 12 μήνες για άλλες κρατικές εκδόσεις.

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω ΚΕΠ, για όσους δεν έχουν TAXISnet, κινητό ή ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και για ανηλίκους.

4. Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ)

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, αντικαθιστώντας πολλούς διαφορετικούς αριθμούς και βελτιώνοντας τη διαχείριση των στοιχείων.

Συντίθεται από 3 αλφαριθμητικά στοιχεία + ΑΦΜ.

Αναγράφεται στις ταυτότητες από 3 Ιουνίου 2025 και ενσωματώθηκε στην ψηφιακή ταυτότητα στο Gov.gr Wallet.

Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον ΠΑ τους μέσω της εφαρμογής myinfo.gov.gr.

Η νέα διαδικασία διασφαλίζει μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και απλοποίηση για τους πολίτες, ενώ προσαρμόζει την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά πρότυπα ταυτοποίησης.