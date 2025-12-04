Οι νέες ταυτότητες, σε αντίθεση με τις παλαιές που ίσχυαν χωρίς χρονικό περιορισμό, διαθέτουν πλέον καθορισμένη διάρκεια ισχύος.

Όπως συμβαίνει με τα διαβατήρια, έτσι και η νέα αστυνομική ταυτότητα λήγει μετά από 10 χρόνια, γεγονός που καθιστά υποχρεωτική την ανανέωσή της. Η αλλαγή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας των εγγράφων και της εναρμόνισης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Όμως υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να έχει ισχύ για 12 μήνες. Όπως αναφέρεται στο site της ΕΛΑΣ «επισημαίνεται ότι εάν είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη των δακτυλικών σας αποτυπωμάτων, τότε η διάρκεια του δελτίου σας θα είναι περιορισμένη (ισχύς 12 μηνών), αντί 10 ετών που ισχύει για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις».

Αναλυτικά το συγκεκριμένο απόσπασμα που συνδέεται με τη δακτυλοσκόπηση:

Η δακτυλοσκόπηση, η οποία γίνεται με ειδικό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αφορά τη λήψη δύο (2) δακτυλικών αποτυπωμάτων και συγκεκριμένα των δεικτών των δύο χεριών σας.

Σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικού αποτυπώματος δείκτη, λαμβάνεται κατά σειρά αποτύπωμα του αντίχειρα, μέσου ή παράμεσου του ιδίου χεριού, ενώ στην περίπτωση μονόχειρα λαμβάνεται αποτύπωμα και δεύτερου δακτύλου από το υπάρχον χέρι, με την ίδια ως άνω σειρά.

Η μόνιμη ή προσωρινή αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, πέραν των περιπτώσεων εμφανούς ακρωτηριασμού, αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την υπογραφή ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται.

