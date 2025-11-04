Μια πρωτοποριακή ανακάλυψη που χαρακτηρίζεται ήδη ως «το Άγιο Δισκοπότηρο της εγκληματολογίας» πέτυχαν δύο Ιρλανδοί επιστήμονες, αποδεικνύοντας για πρώτη φορά ότι είναι εφικτή η ανάκτηση δακτυλικών αποτυπωμάτων από σφαίρες που έχουν ήδη πυροδοτηθεί.

Η ομάδα της δρ. Eithne Dempsey και του δρ. Colm McKeever από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Maynooth ανέπτυξε μια καινοτόμο ηλεκτροχημική μέθοδο που αποκαλύπτει αποτυπώματα πάνω σε ορειχάλκινους κάλυκες, ακόμη και μετά την έκθεσή τους στις ακραίες θερμοκρασίες της βολής.

Η ανάκτηση αποτυπωμάτων από όπλα και σφαίρες αποτελούσε μέχρι σήμερα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εγκληματολογίας, καθώς η θερμότητα και η τριβή καταστρέφουν τα βιολογικά ίχνη. Έτσι, οι ερευνητές μπορούσαν να ταυτοποιήσουν μόνο το όπλο, όχι όμως το άτομο που το χρησιμοποίησε.

«Η ανάκτηση αποτυπωμάτων από πυροδοτημένους κάλυκες ήταν ανέκαθεν ο ύψιστος στόχος της εγκληματολογίας», εξηγεί η δρ. Dempsey. «Η μέθοδός μας καταφέρνει να αποκαλύψει τις γραμμώσεις των αποτυπωμάτων που μέχρι τώρα θεωρούνταν αόρατες».

Η τεχνική που αλλάζει τα δεδομένα

Η νέα τεχνική βασίζεται στην επικάλυψη του ορείχαλκου με λεπτό στρώμα ειδικών πολυμερών και τη χρήση χαμηλής ηλεκτρικής τάσης μέσα σε ηλεκτροχημικό κύτταρο. Τα χημικά στοιχεία έλκονται προς την επιφάνεια, γεμίζουν τα μικροσκοπικά κενά των γραμμώσεων και σχηματίζουν καθαρή, υψηλής αντίθεσης εικόνα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα — χωρίς τοξικές ουσίες ή ακριβό εξοπλισμό.

Όπως εξηγεί ο δρ. McKeever, «το υπόλειμμα που παραμένει μετά τη βολή λειτουργεί σαν στένσιλ. Με τη βοήθεια της ηλεκτροχημικής αντίδρασης μπορούμε να ‘γεμίσουμε’ τα κενά μεταξύ των γραμμώσεων, κάνοντας το αποτύπωμα ορατό».

Τα πειράματα απέδειξαν ότι η τεχνική λειτουργεί ακόμη και σε κάλυκες ηλικίας έως 16 μηνών, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για την επανεξέταση παλαιότερων ανεξιχνίαστων υποθέσεων.

Προοπτικές για τις εγκληματολογικές έρευνες

Η σημασία της ανακάλυψης θεωρείται τεράστια. «Μέχρι σήμερα, η καλύτερη ανάλυση που μπορούσε να γίνει σε κάλυκες ήταν η αντιστοίχισή τους με το όπλο που τους πυροδότησε», σημειώνει ο McKeever. «Πλέον, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα συνδέουμε το εύρημα με το άτομο που φόρτωσε το όπλο».

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε ορειχάλκινους κάλυκες, το πιο συχνό υλικό στα πυρομαχικά, ωστόσο οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η μέθοδος μπορεί να προσαρμοστεί και σε άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως σε περιπτώσεις εμπρησμών ή τρομοκρατικών ενεργειών.

Το σύστημα χρησιμοποιεί μια μικρή συσκευή, τον «ποτενσιοστάτη», που ελέγχει την τάση και μπορεί να ενσωματωθεί σε φορητό κιτ εγκληματολογικών ερευνών, δίνοντας στις αρχές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ελέγχους επί τόπου.

«Μετατρέψαμε ουσιαστικά τον κάλυκα σε ηλεκτρόδιο, πάνω στο οποίο εκτελούνται οι χημικές αντιδράσεις που αποκαλύπτουν το αποτύπωμα», προσθέτει ο McKeever.

Αν και η τεχνική βρίσκεται ακόμη στο στάδιο δοκιμών και απαιτεί περαιτέρω επικύρωση, τα πρώτα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα. Η έρευνα, που χρηματοδοτείται από το Research Ireland και το Maynooth University, δημοσιεύθηκε πρόσφατα σε κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό εγκληματολογίας και θεωρείται ήδη κομβικό βήμα για την παγκόσμια αστυνομική έρευνα.

Μια μέθοδος που μέχρι πρότινος φάνταζε αδύνατη η ανάκτηση αποτυπωμάτων από σφαίρες που έχουν ήδη πυροδοτηθεί— φαίνεται πλέον έτοιμη να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο εξιχνιάζονται εγκλήματα σε όλο τον κόσμο.