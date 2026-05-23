Τι είναι ο πυρσός για κάποιον που μπήκε στο κόμμα νεαρός, όταν είχε σύμβολο τη δάδα που την κρατούσε ένα λευκό χέρι, κι έφτασε να εκπροσωπεί την κυβέρνησή του μόλις στα 35, με το νεοδημοκρατικό έμβλημα να έχει γίνει μια αφαιρετική σύνθεση τριγώνων;

Ο Παύλος Μαρινάκης το εξήγησε στους ομοϊδεάτες του συνέδρους χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο αυτού που ανδρώθηκε μέσα στη ΝΔ. «Είναι οι κοινές μας ιδέες, το εμείς και όχι το εγώ», τους είπε από βήματος του Metropolitan Expo. Πίσω από τις λέξεις του, βέβαια, διακρίνει κανείς και γιατί ο κυβερνητικός πορτ-παρόλ κατάφερε να καταγράψει εσωκομματική δύναμη στη λίστα των μελών της νέας Πολιτικής Επιτροπής: όχι τόσο λόγω του γραφείου του στο Μαξίμου αλλά επειδή διαθέτει εδώ και χρόνια ερείσματα στον γαλάζιο μηχανισμό.

Ειδικοί στην κομματική ανθρωπογεωγραφία, μελετώντας τον κατάλογο των ονομάτων που απαρτίζουν το ανώτατο συλλογικό όργανο της ΝΔ μεταξύ δύο συνεδρίων, παρατήρησαν πως εκείνος κι ο τσάρος της Οικονομίας ασκούν μεγαλύτερη επιρροή από άλλους κορυφαίους υπουργούς εκεί. Για την ακρίβεια, κατάφεραν να εκλέξουν ανθρώπους που ταξινομούνται καθαρά ως «δικοί τους».

Στην περίπτωσή του η εξήγηση για το παραπάνω κατόρθωμα βρίσκεται μέσα στον κομματικό σωλήνα. Εχει διατελέσει και πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ (με 87% των νεολαίων συνέδρων το 2019 να υπογράφουν υπέρ της υποψηφιότητάς του) και γραμματέας της ΝΔ, από το 2021 μέχρι τις εθνικές εκλογές του 2023. Η δουλειά που έκανε στην Πειραιώς εκτιμήθηκε. «Ετρεξε παντού. Ζωήρεψε τις τοπικές της ΝΔ», παραδέχονται νεοδημοκράτες ανεξαρτήτως φυλής. Οπότε, επιβραβεύτηκε με μια θέση στο στενό πρωθυπουργικό επιτελείο, το σημερινό του πόστο. Στην πρώτη της θητεία, η κυβέρνηση άλλαξε τέσσερις κυβερνητικούς εκπροσώπους. Αυτός κάθεται στην ηλεκτρική καρέκλα της υπερέκθεσης σχεδόν μια τριετία χωρίς να του έχει χρεωθεί κάποια γκάφα ολκής.

Σύμφωνα με γνώστες των κυβερνητικών παρασκηνίων, ο ίδιος αποφάσισε να κάνει δύο μπρίφινγκ την εβδομάδα, ενώ έχει καθιερώσει και το «Briefing για τους Πολίτες» – φτιάχνει, δηλαδή, βίντεο ερωταπαντήσεων και τα ανεβάζει στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα σόσιαλ μίντια. Κάπως έτσι, με τη συστηματική χρήση παλιών και νέων μιντιακών εργαλείων, έπεισε τους συμπαθούντες ότι «τρέχει για την κυβέρνηση».

… Από την ανάποδη

Οι υπόλοιποι δεν συμφωνούν 100% με την παραπάνω διαπίστωση, όμως. Διακρίνουν στον επικοινωνιακό μπιζιμποντισμό του (ο οποίος μια περίοδο εκδηλωνόταν στο TikTok με τους ρυθμούς που επιβάλλει η συγκεκριμένη πλατφόρμα) ένα βαθύτερο του γαλάζιου πατριωτισμού κίνητρο.

Κινείται τόσο γιατί στην επόμενη εθνική αναμέτρηση θα κατέβει για πρώτη φορά υποψήφιος, εκτιμούν. Οι βιτριολικότερες από τις κακές γλώσσες διατείνονται ότι δίνει υπερβολική σημασία στην προσωπική του «παράσταση νίκης», γενικά. Επικαλούνται, μάλιστα, τη φιέστα που διοργάνωσε τον Φεβρουάριο για τα εγκαίνια του πολιτικού του γραφείου προκειμένου να στηρίξουν το επιχείρημά τους.

Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα που έδειχναν μια μίνι προεκλογική συγκέντρωση στο Νέο Ψυχικό (στην οποία οι εξασκημένοι στα μαθηματικά του μπαλκονιού μέτρησαν περί τα 2.000 κεφάλια) θεωρήθηκαν απόπειρα επίδειξης εσωκομματικής δικτύωσης – και άρα ισχύος – σε μια

προνομιακή για τη ΝΔ εκλογική περιφέρεια, τον Βόρειο Τομέα της Αθήνας, όπου συνωστίζονται μεγαλοστελέχη του κυβερνώντος κόμματος κι αναμένεται σκληρή μάχη για τους σταυρούς ανάμεσά τους.

Α προπό, οι συμμαχίες που χτίζει εκεί δεν είναιαυτές που θα περίμενε ένας αδαής από το σύστημα των αμοιβαίων σχέσεων μέσα στην κυβερνητική έδρα.

Πηγή που ξέρει τι συμβαίνει πίσω απ’ την κλειστή εξώπορτα της τελευταίας σημειώνει – όχι και τόσο σιβυλλικά – πως «έχει ρόλο στις ισορροπίες και τις ανισορροπίες εντός Μαξίμου».

Για τους φίλους του, η μέχρι τώρα παρουσία του στο πόντιουμ της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κρίνεται επιτυχημένη, επειδή ελίσσεται εύκολα όποτε η ειδησεογραφία πιέζει τους κυβερνώντες. Οι ενδοπαραταξιακοί επικριτές του, πάλι, επιλέγουν μια λιγότερο κομψή περιγραφή της ικανότητας που αποτελεί προαπαιτούμενο για την επίσημη φωνή κάθε κυβέρνησης. «Λέμε τη Δευτέρα κάτι και την Τετάρτη το ανάποδό του», αναφέρει σκωπτικά ένας. Με άλλα λόγια, το κατά τους πρώτους πλεονέκτημά του μουτζουρώνει την κυβερνητική συνέπεια.

Ο Μαρινάκης μπορεί να τα πει όλα – ή δεν διστάζει να τα πει όλα, όπως θα διευκρίνιζαν όσοι

τον αντιπαθούν. Αυτό, ωστόσο, δεν τον προφυλάσσειαπό τον σοβαρότερο κίνδυνο που διατρέχει κάθε πολιτικός καριέρας ο οποίος κρατάει τον κυβερνητικό τηλεβόα: να ακούγεται οποιαδήποτε απάντησή του σαν «γραμμή» στ’ αφτιά διαφορετικών μεταξύ τους ακροατηρίων. Αντιθέτως, αυξάνει το ρίσκο.