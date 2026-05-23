Η κοινή πορεία της Κηφισιάς με τον Σεμπάστιαν Λέτο θα συνεχιστεί και τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς ο Αργεντινός τεχνικός θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας για τρίτη διαδοχική σεζόν.

Ο Λέτο, που δεσμεύεται ήδη με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, είχε συνάντηση το Σάββατο (23/5) με τον πρόεδρο της Κηφισιάς, Χρήστο Πρίτσα, όπου επιβεβαιώθηκε η κοινή επιθυμία για συνέχιση της συνεργασίας και την επόμενη χρονιά.

Οι δύο πλευρές εμφανίζονται απόλυτα ευθυγραμμισμένες σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τον αγωνιστικό σχεδιασμό, με την ομάδα να έχει ήδη ξεκινήσει τον προγραμματισμό της νέας σεζόν, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία και συζητήσεις για ανανεώσεις και μεταγραφές.