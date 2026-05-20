Τέλος εποχής φαίνεται να έρχεται για τον Σεμπάστιαν Λέτο στην Κηφισιά, καθώς η ομάδα των Βορείων Προαστίων αναμένεται να πορευτεί χωρίς εκείνον τη νέα σεζόν.

Η Κηφισιά πραγματοποίησε μια ανταγωνιστική πορεία στη φετινή Stoiximan Super League και, παρά τις αποχωρήσεις των Τεττέη και Παντελίδη, κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία.

Ο Αργεντινός τεχνικός, ο οποίος είχε σημαντική συμβολή στην άνοδο της ομάδας στη Super League και στη συνολική της παρουσία τα τελευταία δύο χρόνια, φαίνεται πως έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από τον πάγκο.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται μέσα στην ημέρα (20/5) να υποβάλει την παραίτησή του στον Χρήστο Πρίτσα, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, ενώ αύριο (21/5) ενδέχεται να καθοδηγήσει για τελευταία φορά την ομάδα στον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής των playouts της Stoiximan Super League.