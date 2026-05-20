Για τέσσερις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης συνελήφθη ένας 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων πολιτών.

Η δράση της εγκληματικής ομάδας εκτυλίχθηκε μέσα σε δύο μόλις ημέρες, στις 18 και 19 Μαΐου 2026. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άγνωστοι τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένα άτομα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Με το πρόσχημα ότι υπήρχε επικίνδυνη διαρροή, έπειθαν τα ανυποψίαστα θύματα να απομακρύνουν άμεσα χρήματα, τιμαλφή και κοσμήματα από το σπίτι τους και να τα τοποθετήσουν σε εξωτερικό, μη επιτηρούμενο χώρο, υποτίθεται για λόγους ασφαλείας.

Στη συνέχεια, ένας «εισπράκτορας» της οργάνωσης μετέβαινε στο σημείο και παραλάμβανε τα αντικείμενα. Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες είχαν καταφέρει να αποσπάσουν συνολικά 200 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας 37.000 ευρώ.

Αξιοποιώντας τα στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 23χρονο ως το άτομο που μετέβαινε με Ι.Χ. αυτοκίνητο στις κατοικίες των θυμάτων και παραλάμβανε τα πολύτιμα αντικείμενα.

Η σύλληψη του νεαρού έγινε το βράδυ της Τρίτης 19 Μαΐου 2026 στα Χανιά, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 23χρονος είχε ήδη επιβιβαστεί με το αυτοκίνητό του σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά και ήταν έτοιμος να σαλπάρει, όταν ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς λίγο πριν τον απόπλου.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε τόσο στον ίδιο όσο και στο όχημά του, βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων κοσμημάτων, καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας που πιθανόν χρησιμοποιούσε για τις παράνομες δραστηριότητές του.

Τα κλοπιμαία αποδόθηκαν άμεσα στους νόμιμους κατόχους τους, ενώ κατασχέθηκε και το Ι.Χ. αυτοκίνητο, καθώς χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, προκειμένου να διερευνηθεί η τυχόν συμμετοχή του 23χρονου και σε άλλες παρόμοιες απάτες.