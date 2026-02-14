Στην εξιχνίαση τηλεφωνικών απατών στο Ηράκλειο και τη σύλληψη ενός 33χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τις 9 έως τις 12 Φεβρουαρίου άγνωστοι τηλεφωνούσαν κυρίως σε ηλικιωμένους, παρουσιαζόμενοι ως υπάλληλοι επιχείρησης ηλεκτρισμού. Τους ενημέρωναν για δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και τους έπειθαν να αφήσουν εκτός της οικίας τους κοσμήματα και χρήματα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν σε τρεις περιπτώσεις συνολικά κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 2.700 ευρώ. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 33χρονο, ο οποίος είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» και παραλάμβανε τα αντικείμενα χρησιμοποιώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Το όχημα εντοπίστηκε σε περιοχή του Ηρακλείου και κατασχέθηκε.

Ο 33χρονος εντοπίστηκε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου και συνελήφθη. Κατά τη νομότυπη έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.350 ευρώ, μικροποσότητα κάνναβης και ζυγαριά.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης εφιστά την προσοχή των πολιτών στις τηλεφωνικές απάτες, όταν άγνωστοι επικοινωνούν μαζί τους προφασιζόμενοι διάφορες ιδιότητες, όπως λογιστές, αστυνομικοί, γιατροί ή υπάλληλοι τραπεζών και δημοσίων επιχειρήσεων, με στόχο να αποσπάσουν χρήματα ή κοσμήματα.