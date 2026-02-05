Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται έξαρση αποστολής ψευδών μηνυμάτων SMS και email που φέρουν τίτλους όπως ΑΑΔΕ, GOV, ΕΛ.ΑΣ., ΕΛΤΑ, ΓΕΜΗ, με στόχο την παραπλάνηση των πολιτών και την υποκλοπή τραπεζικών στοιχείων.

Τα μηνύματα ξεκίνησαν με το πρόσχημα της μη καταβολής φόρου κυκλοφορίας και άλλων φορολογικών υποχρεώσεων, προσπαθώντας να πείσουν τους πολίτες να επισκεφθούν ψευδείς σελίδες.

Οι δράστες αξιοποίησαν επίσης την επικείμενη εφαρμογή ηλεκτρονικών προστίμων μέσω «έξυπνων καμερών», εμπλέκοντας την ΕΛ.ΑΣ. ώστε να ενισχύσουν το αίσθημα πίεσης και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της απάτης.

Τα μηνύματα-απάτη έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα για χιλιάδες πολίτες, που βλέπουν τα κινητά τους και τα email τους να κατακλύζονται από ειδοποιήσεις δήθεν «επίσημων» υπηρεσιών. Με ονόματα που παραπέμπουν σε γνωστούς δημόσιους φορείς και με ύφος επείγον ή απειλητικό, οι επιτήδειοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τον φόβο, τη σύγχυση και την απροσεξία των παραληπτών.

Πίσω από τις φαινομενικά αθώες ενημερώσεις, κρύβονται οργανωμένες προσπάθειες υποκλοπής προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων, με τις απάτες να εξελίσσονται διαρκώς και να αποκτούν νέες μορφές.

Η αρχή έγινε με την ΑΑΔΕ και το gov.gr, όπου οι απατεώνες προσπαθούσαν να πείσουν τους πολίτες ότι δεν έχουν πληρώσει «τέλη κυκλοφορίας». Με αυτόν τον τρόπο οδηγούσαν τα υποψήφια θύματα σε πλαστές σελίδες που μιμούνταν τις επίσημες κρατικές υπηρεσίες.

Στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενοι τη δημόσια συζήτηση για τις έξυπνες κάμερες και τα ηλεκτρονικά πρόστιμα, οι δράστες επινόησαν νέα σενάρια, αυτή τη φορά εμπλέκοντας υποτίθεται την Ελληνική Αστυνομία.

Παλιά κόλπα με νέα μορφή

Πιστοί στις γνωστές μεθόδους εξαπάτησης, οι απατεώνες χρησιμοποιούν και το όνομα των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Τα μηνύματα υποστηρίζουν ότι «δυστυχώς δεν μπόρεσαν να σας παραδώσουν το δέμα» και προειδοποιούν πως «αν δεν γίνει καμία ενέργεια μέχρι …, το πακέτο ενδέχεται να επιστραφεί στον αποστολέα».

Τα σενάρια συνεχώς εμπλουτίζονται. Πρόσφατα, στο στόχαστρο μπήκαν και οι επιχειρήσεις, με ψεύτικα email που φέρονται να προέρχονται από την ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ). Μέσω αυτών ζητείται η καταβολή χρημάτων για δήθεν ολοκλήρωση εγγραφής, χρησιμοποιώντας ονομασίες που παραπέμπουν σε δημόσια μητρώα, χωρίς όμως να προέρχονται από το ΓΕΜΗ, το Υπουργείο Ανάπτυξης ή τα Επιμελητήρια.

Πώς λειτουργεί η απάτη

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των περιπτώσεων είναι η ύπαρξη ενός συνδέσμου (link), ο οποίος οδηγεί σε ιστοσελίδα που προσομοιάζει εκείνη της δημόσιας αρχής που υποτίθεται ότι επικοινωνεί με τον πολίτη. Εκεί ο χρήστης καλείται να εισαγάγει προσωπικά στοιχεία ή τραπεζικούς κωδικούς, τα οποία οι απατεώνες υποκλέπτουν – μια πρακτική γνωστή ως phishing.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να μην ανοίγουν συνδέσμους και να μην πραγματοποιούν πληρωμές που βασίζονται σε τέτοια μηνύματα ή email.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει στοιχεία, πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του και να ενημερώσει τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Τηλεφωνικές απάτες: τα γνωστά σενάρια επιστρέφουν

Παράλληλα, συνεχίζονται και οι τηλεφωνικές απάτες με γνωστά σενάρια. Οι δράστες ισχυρίζονται είτε ότι συγγενικό πρόσωπο του θύματος ενεπλάκη σε σοβαρό ατύχημα, είτε ότι είναι λογιστές που χρειάζονται χρήματα ή κοσμήματα για την εφορία, είτε ότι είναι τεχνικοί της ΔΕΗ που ζητούν να απομακρυνθούν πολύτιμα αντικείμενα λόγω κινδύνου βραχυκυκλώματος.

Οι πολίτες καλούνται να είναι σε επαγρύπνηση και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές για κάθε ύποπτη επικοινωνία. Η ενημέρωση παραμένει το πιο αποτελεσματικό όπλο απέναντι στις ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες, που συνεχίζουν να εξελίσσονται και να στοχεύουν ανυποψίαστους πολίτες.