ΑΑΔΕ εφιστά την προσοχή των πολιτών λόγω μαζικής αποστολής παραπλανητικών SMS που εμφανίζονται ως «MYaade» ή «GOV» και αφορούν δήθεν μη καταβληθέντες ετήσιους φόρους κυκλοφορίας.

Τα μηνύματα ζητούν από τους παραλήπτες να πατήσουν σε σύνδεσμο για πληρωμή τέλους κυκλοφορίας, γεγονός που αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (smishing).

Η ΑΑΔΕ προειδοποιεί τους πολίτες για νέο κύμα ηλεκτρονικής απάτης μέσω παραπλανητικών SMS, τα οποία αποστέλλονται από επιτήδειους που εμφανίζονται ως «MYaade» ή «GOV». Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι δράστες επιχειρούν να εξαπατήσουν τους πολίτες ζητώντας την πληρωμή δήθεν τελών κυκλοφορίας.

Τα μηνύματα επικαλούνται «μη καταβληθέντα ετήσια τέλη κυκλοφορίας» και περιλαμβάνουν σύνδεσμο (link), μέσω του οποίου οι παραλήπτες καλούνται να καταβάλουν το ποσό. Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, γνωστή ως smishing.

Τι επισημαίνει η ΑΑΔΕ

Η Αρχή ξεκαθαρίζει ότι δεν αποστέλλει SMS σε πολίτες, παρά μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών, όπως για τη χορήγηση Κλειδαρίθμου, και πάντοτε σε απάντηση αιτήματος του πολίτη. Επιπλέον, δεν αποστέλλει ποτέ συνδέσμους (url links) μέσω email ή SMS.

Οι πολίτες που λαμβάνουν τέτοια μηνύματα καλούνται να τα αγνοήσουν, να μην πατήσουν κανέναν σύνδεσμο και να τα διαγράψουν άμεσα. Όπως τονίζει η ΑΑΔΕ, «καμία περίπτωση ΜΗΝ δίνετε προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία καρτών σας».

Πού να απευθυνθούν οι πολίτες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr) στην ενότητα Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Ασφάλεια Ψηφιακών Δεδομένων > Ασφάλεια Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συναλλαγών.

Επιπλέον, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 20:00.

• Ψηφιακά, μέσω της υπηρεσίας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων > Προστασία Προσωπικών Δεδομένων > Αιτήματα – Άσκηση Δικαιωμάτων.

Για υποβολή καταγγελίας, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος:

• Τηλεφωνικά στο 11188 (χωρίς χρέωση).

• Μέσω email στο cyberalert@cybercrimeunit.gov.gr.

Η ΑΑΔΕ δημοσιοποίησε επίσης ενδεικτικές εικόνες των παραπλανητικών μηνυμάτων και της ψεύτικης ιστοσελίδας που χρησιμοποιούν οι δράστες, προκειμένου να ενημερώσει και να προστατεύσει το κοινό.