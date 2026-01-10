Στη σοκαριστική υπόθεση τεράστιας απάτης που φέρνουν στο φως οι «Εξελίξεις Τώρα», πρωταγωνιστής δεν είναι κάποιο «κακοποιό στοιχείο» αλλά ένας έγκριτος επιστήμονας, πέραν πάσης υποψίας. Νομικός, δικηγόρος και μέλος του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Εμφανιζόταν στους πελάτες του ως… σωτήρας, που θα τους βοηθήσει να αποπληρώσουν τα χρέη τους και να γλιτώσουν τα σπίτια τους από τον πλειστηριασμό. Τους αποσπούσε χρήματα και στη συνέχεια γινόταν «καπνός».

Θύματά του; Άνθρωποι απελπισμένοι που κινδύνευαν να χάσουν τα πάντα. Η τακτική του; Τους παραμύθιαζε πως η υπόθεσή τους πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης και κερδήθηκε, παρουσιάζοντας μάλιστα αποφάσεις δικαστηρίου με σφραγίδες και υπογραφές.

«Με είχε αναλάβει από το 2020. Η μαμά μου είχε κάνει αίτηση για τον νόμο Κατσέλη. Κάνει υποτίθεται ανακοπή, αναβολές και να κάνουμε και εξωδικαστικό συμβιβασμό. Έρχονται μία μέρα να πάρουνε το σπίτι. Βγήκε στον πλειστηριασμό, το είχε αγοράσει ένας Ισραηλινός. Έχω χαρτί ότι έχει κάνει δικαστήριο. Με σφραγίδες και με αυτοκόλλητα, τι είναι αυτό; Δεν ξέρω τι είναι γιατί είναι πλαστό», ανέφερε θύμα.

Ο δικηγόρος Αθηνών φαίνεται πως δρούσε για χρόνια αποσπώντας υπέρογκα ποσά, τα οποία υποτίθεται ότι θα απέδιδε στις τράπεζες, αλλά κατέληγαν στην τσέπη του.

«Υπάρχουν σφραγίδες και υπογραφές και από του κράτους, τα χαρτιά που έχω. Υποτίθεται έγινε το πρώτο το δικαστήριο το κερδίσαμε».

Ο δικηγόρος έλεγε ψέματα στους πελάτες του πως διατηρούσε γραφείο στο κέντρο της πόλης, ωστόσο πάντοτε κανόνιζε τα ραντεβού του σε εξωτερικούς χώρους. Όπως αντιλήφθηκαν αργότερα, επρόκειτο για γραφείο – φάντασμα.

«Με κουβάλαγε στην Ευελπίδων για να μιλήσω σε εισαγγελέα. Τελικά ο εισαγγελέας ήταν ψεύτικος. Κάποια στιγμή του λέω να μιλήσω εγώ με το δικαστικό επιμελητή. Όχι μου λέει εσύ. Αλλά επειδή έχω έγγραφα με σφραγίδες, ο δικαστικός επιμελητής από το 2010 έχει βγει στη σύνταξη και από το 2015 έχει πεθάνει. Εγώ αυτό το έμαθα στην πορεία αφού μου είχε φάει 6.000€».

Συνεχείς καταγγελίες

Μετά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες σε βάρος του, το πειθαρχικό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών τον διέγραψε οριστικά το 2023.

«Και έχει στείλει και αποδείξεις, ότι έβαζε χρήματα στο Παρακαταθηκών και Δανείων και πήγα και δεν υπάρχει τίποτα στο όνομα της μητέρας μου, τα έχει βάλει όλα στην τσέπη μου. Ζητούσε 200€, 300€, αλλά κάθε μήνα ήταν 320€. Γύρω στις 10.000€ – 15.000€, γιατί έβαζε χρήματα και η αδερφή μου στον λογαριασμό του. Αυτός κυκλοφορούσε ανάμεσά μας μέχρι και τώρα, ήταν στα δικαστήρια. Και μου βγήκε έξω και μου λέει ‘μία χαρά πήγε’».

«Τα λεφτά πρέπει να είναι καμιά 20.000€. Για παράβολα, για δικαστήρια που θα γίνονταν, για μηνύσεις που ήθελα εγώ να κάνω. Μου έδινε αποφάσεις της ΑΑΔΕ, αποφάσεις δικαστηρίου και όλα αυτά τα χαρτιά δεν υπήρχαν πουθενά. Να βρεθεί ένας εισαγγελέας να μας δώσει τον χρόνο μας πίσω να δούμε τι θα κάνουμε», λένε θύματα.

Παρά το ένταλμα που εκκρεμούσε σε βάρος του εδώ και χρόνια, ο γνωστός δικηγόρος συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2025 και οδηγήθηκε στις φυλακές Χαλκίδας. Οι άνθρωποι όμως που εξαπάτησε, εξακολουθούν να θρηνούν τα χρήματα και τις περιουσίες τους.

«Έχω χάσει πάνω από 2 εκατομμύρια»

Μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», θύμα του αναφέρει:

«Λόγω γνωριμίας των παιδιών μας, κάποια στιγμή που είχα προβλήματα, μου λέει ‘ο μπαμπάς μου το κάνει αυτό’. Κάναμε ένα ραντεβού Σεπτέμβριο του ’22. Ανέλαβε την υπόθεσή μου, έχω χαρτιά, δύο σακίδια, πλαστά. Δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι πλαστό».

«Έφτασε το ‘24 και μου χτυπάει κάποιος την πόρτα… Σε 5 μέρες μέσα με πέταξαν έξω. (…) Μου έχουν πάρει 8 διαμερίσματα», συμπληρώνει.

«Έχω χάσει πάνω από 2 εκατομμύρια».

Όπως λέει ο ίδιος:

«Άλλους 20, τουλάχιστον, που ξέρω τούς έχει αφαιρέσει ποσά».