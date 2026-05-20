Ο κίνδυνος μόλυνσης από τον ιό του Έμπολα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται «πολύ χαμηλός», ενώ «δεν υπάρχει τίποτα που να υποδεικνύει» ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να λάβουν ειδικά μέτρα πέρα από τις συνήθεις συστάσεις για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Γνωρίζουμε ότι οι ασθένειες δεν σταματούν στα σύνορα, και το ίδιο συμβαίνει και με τον Έμπολα», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Εύα Χρεντσίροβα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Γι’ αυτόν τον λόγο (…) κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε την περιοχή», πρόσθεσε.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε την Κυριακή διεθνή υγειονομικό συναγερμό για την αντιμετώπιση της νέας έξαρσης του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Πρόκειται για τη 17η έξαρση στη χώρα των άνω των 100 εκατομμυρίων κατοίκων, στο κέντρο της Αφρικής.

Ανθρωπιστική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι «κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τη ΛΔ Κονγκό». Στο πλαίσιο αυτό, οργανώνεται ανθρωπιστική αερογέφυρα για τη μεταφορά απαραίτητου υλικού και φαρμάκων.

«Μια ανθρωπιστική αερογέφυρα δημιουργείται, και ως εκ τούτου σύντομα θα δρομολογήσουμε σε αυτή απαραίτητο υλικό: φάρμακα, εξοπλισμό προστασίας, υλικό αντιμετώπισης λοιμώξεων, σκηνές, όλα όσα έχουν ανάγκη», σημείωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Χαμηλός παγκόσμιος κίνδυνος, υψηλός στην Κεντρική Αφρική

Ο ιός Έμπολα προκαλεί αιμορραγικό πυρετό και έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Παρότι έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 15.000 ανθρώπους τα τελευταία 50 χρόνια στην Αφρική, θεωρείται λιγότερο μεταδοτικός από την COVID-19 ή την ιλαρά.

Ο ΠΟΥ εκτίμησε ότι ο επιδημιολογικός κίνδυνος από την έξαρση στη ΛΔ Κονγκό είναι «υψηλός» για την Κεντρική Αφρική, αλλά «χαμηλός» σε παγκόσμια κλίμακα.