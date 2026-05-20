Η αναταραχή στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και πέριξ, όσο μετράμε αντίστροφα για τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα, είναι έκδηλη. Και οι συζητήσεις πληθαίνουν: την Κυριακή, για παράδειγμα, μαθαίνω πως έχει προγραμματιστεί ένα zoom περίπου 500 ατόμων από την τριπλέτα του Διονύση Τεμπονέρα, του Αντώνη Κοτσακά και του Χάρη Τσιόκα, για τα όσα συμβαίνουν στην Αριστερά. Και όποιος πιστεύει πως a priori θα τοποθετηθούν υπέρ της πρωτοβουλίας του πρώην πρωθυπουργού, ας μην προβαίνουν σε γρήγορα συμπεράσματα, καθώς μέχρι στιγμής αυτή περιγράφεται από κάποιους εξ αυτών και ως «reunion» του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ζητούμενο είναι η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Στα σκαριά

Η αριστερή τράπουλα ξαναμοιράζεται και όλοι προετοιμάζονται γι’ αυτό – στην πραγματικότητα, και τα υπόλοιπα σχήματα χτίζουν άμυνες απέναντι στον χώρο που θα επιδιώξει να διεκδικήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συνάντηση της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς με αντιπροσωπεία των Πρασίνων-Οικολογία. Οι δύο πλευρές διαπίστωσαν πως υπάρχουν συμπτώσεις σε αρκετά προγραμματικά πεδία και πως, ενώ παραμένουν ιδεολογικά διακριτοί, μπορούν να επεξεργαστούν ένα κοινό πρόγραμμα. Συμφώνησαν, σε αυτό το πεδίο, να τα ξαναπούν για συνεργασία σε εθνικό, αυτοδιοικητικό και κινηματικό επίπεδο. Που στην πράξη σημαίνει πως μια πλευρά της ΝΕΑΡ θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της. Και, βεβαίως, θα κατέβει στις εκλογές.

«Διακομμάτικη διαλεκτική»

Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, στο 9o Circle the Med Forum που διοργάνωσε ο Γιώργος Παπανδρέου επισφράγισε τον δίαυλο επικοινωνίας που έχουν διαμορφώσει οι δύο άνδρες μετά την πρόσφατη συνάντησή τους στην Ηρώδου Αττικού. Ο χαιρετισμός μεταξύ τους ήταν θερμός, μίλησαν back to back, διατηρώντας, όπως ειπώθηκε από παρισταμένους, μια «διακομματική διαλεκτική» χρήσιμη αυτές τις μέρες για το πολιτικό σύστημα. Θερμή ήταν επίσης η χειραψία του Τασούλα με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα (που ήταν μέσα στους ομιλητές), στο ίδιο πλαίσιο – αν και οι δύο τους δεν τα έχουν πει τετ α τετ.

Αλληλοεξουδετερώσεις

Λέγαμε τις προάλλες για την (όχι και τόσο καλή) επίδοση του ΠΑΣΟΚ στη Βόρεια Ελλάδα – και όμως, φαίνεται πως υπάρχουν στοιχεία που το ευνοούν. Στην Α’ Θεσσαλονίκης, σε δημοσκόπηση της εταιρείας to the point (voria.gr), το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να παίζει στα ίσα την Ελληνική Λύση για τη δεύτερη θέση, ενώ όταν εμφανίζονται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα, διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος του ποσοστού του – σε αντίθεση με τη Λύση, που αλληλοεξουδετερώνεται με την Καρυστιανού, και τον Τσίπρα που σκοράρει έκτος, κάτω και από το ΚΚΕ. Αν όντως αυτά τα νούμερα ευσταθούν, τότε η μάχη των δύο κομμάτων δεξιά της Δεξιάς μπορεί να δώσει ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον στα αστικά κέντρα του Βορρά.

Απορία

Οι προοδευτικοί ψηφοφόροι συγχωρούν σχεδόν πάντα τις πολιτικές «πατροκτονίες». Συμβαίνει όμως το ίδιο με τις «παιδοκτονίες»;