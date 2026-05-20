Εδώ και αρκετό διάστημα ο Άρης προετοιμάζει το πλάνο του για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, έχοντας ήδη καταρτίσει έναν αρχικό σχεδιασμό για τις κινήσεις που σκοπεύει να κάνει.

Πρόκειται περισσότερο για έναν βασικό οδηγό ενεργειών, τον οποίο οι άνθρωποι της ομάδας επανεξετάζουν, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα τηρήσουν τις αρχικές τους επιλογές ή αν θα προχωρήσουν σε αλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η διαχείριση των 26 ενεργών συμβολαίων ενόψει της νέας σεζόν.

Παρότι ο αριθμός αυτός δείχνει εκ πρώτης όψεως ένα σχεδόν πλήρες ρόστερ, η πραγματική εικόνα είναι αρκετά διαφορετική. Ένα πραγματικό νούμερο το οποίο είναι αρκετά μικρότερο από το προφανές, το οποίο περιέχει παίκτες με θέση στο ρόστερ της νέας σεζόν αλλά και εκείνους που θα γίνει προσπάθεια να αποτελέσουν παρελθόν

Τερματοφύλακες

Σωκράτης Διούδης

Λόβρο Μάικιτς

Εμιλιάνο Καράι

Αμυντικοί

Νοά Φαντιγκά

Αλβάρο Τεχέρο

Φαμπιάνο Λέισμαν

Χρήστος Κάμτσης

Μάρκο Κέρκεζ

Μέσοι

Ούρος Ράτσιτς

Φρέντρικ Γένσεν

Κώστας Γαλανόπουλος

Μάρτιν Χόνγκλα

Μαμαντού Νινγκ

Μιχάλης Βοριαζίδης

Κωνσταντίνος Χαρούπας

Σαραφιανός Παπασαραφιανός

Μπενχαμίν Γκαρέ*

Τάσος Δώνης

Ντούντου Ροντρίγκες

Οτμάν Μπουσαΐντ

Άλβαρο Σαμόρα*

Κλέιτον Ντιαντί*

Επιθετικοί

Λόρεν Μορόν

Κριστιάν Κουαμέ

Τίνο Καντεβέρε

Μιγκέλ Αλφαρέλα

Τα βαριά συμβόλαια

Σημαντικό ρόλο στον καλοκαιρινό σχεδιασμό θα παίξουν τα υψηλά συμβόλαια του ρόστερ. Ο Αρης θα επιδιώξει είτε να μειώσει τις απολαβές ορισμένων παικτών είτε να προχωρήσει σε αποδεσμεύσεις. Από την έκβαση αυτών των επαφών θα εξαρτηθεί και ο τελικός αριθμός μεταγραφών που θα πραγματοποιηθούν.

Μόνο για παίκτες όπως οι Μορόν, Καντεβέρε, Γένσεν, Πέρεθ και Τεχέρο, η ομάδα δαπάνησε φέτος περίπου 4 εκατ. ευρώ, χωρίς να λάβει την αναμενόμενη αγωνιστική ανταπόδοση. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι οι παραπάνω θα αποχωρήσουν, όμως θεωρείται δεδομένο ότι θα γίνουν συζητήσεις τόσο με αυτούς όσο και με άλλους ποδοσφαιριστές του ρόστερ.

Οι δανεικοί

Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά τους Ντιαντί και Σαμόρα, οι οποίοι -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- αναμένεται να παραχωρηθούν με κανονική μεταγραφή στις Αλ Ντιρίγια και Βιζέου αντίστοιχα. Οι δύο αυτές κινήσεις υπολογίζεται πως θα αποφέρουν συνολικά πάνω από 5 εκατ. ευρώ στα ταμεία του συλλόγου.

Η δεύτερη αφορά ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στον Αρη ως δανεικοί. Ο Γκαρέ θα συνεχίσει μέχρι το τέλος του έτους, ενώ και ο Χόνγκλα αναμένεται να παραμείνει. Αντίθετα, ο Μισεουί έχει ήδη αποχωρήσει, με τους Πέρεθ και Σούντμπεργκ να βρίσκονται επίσης πολύ κοντά στην έξοδο.

Οι δύο μεγάλες υπερβολές

Δύο από τις πιο λανθασμένες επιλογές του περσινού σχεδιασμού εντοπίζονται στις θέσεις του τερματοφύλακα και του επιθετικού. Κάτω από τα δοκάρια, ο ΑΡΗΣ επένδυσε περίπου 1 εκατ. ευρώ για τρεις τερματοφύλακες επιπέδου βασικού, με τον Αθανασιάδη τελικά να κατακτά τη θέση του βασικού, παρότι ξεκίνησε ως αουτσάιντερ.

Στην επίθεση, η ομάδα διέθετε τέσσερις φορ, οι οποίοι όμως δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες. Παράλληλα, το συνολικό κόστος τους αγγίζει τα 3 εκατ. ευρώ, γεγονός που κάνει αρκετά πιθανές κάποιες αποχωρήσεις το καλοκαίρι.

Οι «μικροί» που ρίχνουν το πραγματικό νούμερο

Οι νεαροί ποδοσφαιριστές είναι συνολικά έξι, χωρίς να υπολογίζεται ο Μαμαντού Νινγκ, και αυξάνουν σημαντικά τον αριθμό των ενεργών συμβολαίων για τη νέα χρονιά. Η παρουσία του Κυπέλλου, αλλά και η πιθανή υποχρεωτική συμμετοχή δύο νεαρών παικτών ανά αγώνα, αναμένεται να κρατήσει αρκετούς από αυτούς στο ρόστερ. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Κ-19, κάτι που θα επηρεάσει και τις τελικές αποφάσεις για τους υπόλοιπους.