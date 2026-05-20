Στην τελική ευθεία για τα διαβήματα προς την Ουκρανία, σχετικά με το drone καμικάζι που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, είναι η Ελλάδα, καθώς το πόρισμα που προετοίμαζε με μεθοδική εξέταση του ουκρανικού USV το υπουργείο Εθνικής Αμυνας ολοκληρώθηκε και βρίσκεται ήδη στο γραφείο του Πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», πρόκειται για πλωτό Μη Επανδρωμένο Σκάφος τύπου ΜΑΜΑΙ, με αντίστοιχα μοντέλα να έχουν χρησιμοποιηθεί σε ουκ ολίγες επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων.

Ωστόσο τα όσα εντόπισαν τα τεχνικά κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ ανατρέπουν κάποια από τα έως τώρα δεδομένα που υπήρχαν από τις αρχικές εκτιμήσεις. Η πλωτή βόμβα δεν αφέθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Λευκάδας από κάποιο μητρικό σκάφος, καθώς όλα τα στοιχεία που συνέλεξαν οι έλληνες εμπειρογνώμονες αναλύοντας το GPS του καταδεικνύουν πως το σκάφος αυτό έφτασε στα ελληνικά χωρικά ύδατα από θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας και σχετικά κοντά στη Σικελία. Εκεί είχε βρεθεί είτε μεταφερόμενο με κάποιο μητρικό σκάφος είτε από βάση στη Λιβύη την οποία χρησιμοποιούν με την ανοχή της Τουρκίας οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των τεχνικών κλιμακίων υπήρξε βλάβη στο σύστημα ζεύξης και τηλεχειρισμού του σκάφους, πιθανότατα από εισροή νερού στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύστημα, με αποτέλεσμα ο χειριστής του να απωλέσει τον έλεγχό του. Στη συνέχεια τα θαλάσσια ρεύματα το παρέσυραν στην περιοχή της Λευκάδας.

Η έκβαση αυτή οδηγεί σε επαναξιολόγηση και των στοιχείων που είχαν δημοσιεύσει μετά τον εντοπισμό του ουκρανικού drone «ΤΑ ΝΕΑ», σύμφωνα με τα οποία η αποστολή του μπορούσε να συνδεθεί με ένα υπό σχεδιασμό χτύπημα κάποιου από τα πλοία της ρωσικής νηοπομπής που είχε εντοπιστεί από τον δορυφόρο Sentinel να πλέει στις 3 Μαΐου κοντά στη Μάλτα με κατεύθυνση ανατολικά. Τη νηοπομπή αποτελούσαν η φρεγάτα «Κασατόνοφ», το ανεφοδιαστικό «Πασίν», το τάνκερ «Σκομπέλεφ» και το φορτηγό πλοίο «Σπάρτη». Το πόρισμα αναμένεται να δοθεί και στο Λιμενικό Σώμα που είναι αρμόδιο για την αστυνόμευση των ελληνικών θαλασσών προκειμένου να κινηθούν στη συνέχεια οι πρέπουσες εισαγγελικές ενέργειες και τα επίσημα διπλωματικά διαβήματα προς το Κίεβο.

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, έχει τονίσει πως θα περιμένει τις απαραίτητες εξηγήσεις από τον ουκρανό ομόλογό του, ενώ και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο συνέδριο του «Κύκλου Ιδεών», δήλωσε ότι «το ζήτημα δεν είναι λήξαν», καθώς «δημιουργεί ένα τεράστιο θέμα στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, της ασφάλειας για τους ίδιους τους πολίτες, για την οικονομική ζωή και για το περιβάλλον». Από ελληνικής πλευράς, άλλωστε, έχει ξεκαθαριστεί προς την ουκρανική να σταματήσει κάθε πολεμική επιχείρηση στη Μεσόγειο.

Σε κάθε περίπτωση, τα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα θα συνεχίσουν να αναλύουν και να αποκωδικοποιούν τα πάντα σχετικά με το συγκεκριμένο drone καμικάζι, καθώς οι Ενοπλες Δυνάμεις δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για αυτού του είδους τα οπλικά συστήματα.