Με την παρουσία κορυφαίων στελεχών του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα διεξαχθεί το Final Four της EuroLeague 2026 στο T-Center της Αθήνας, το τριήμερο 22-24 Μαΐου.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος έχει ήδη αφιχθεί στην Αθήνα από την Τετάρτη (20/05).

Υπενθυμίζεται ότι ο Σέρβος τεχνικός έχει αποχωρήσει εδώ και αρκετούς μήνες από την Παρτιζάν και βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της προπονητικής του καριέρας.

Παράλληλα, αναμένεται να δώσει το «παρών» στο γήπεδο του Παναθηναϊκού AKTOR για τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό, ενώ θα πραγματοποιήσει και σειρά επαφών με παράγοντες του ευρωπαϊκού μπάσκετ.